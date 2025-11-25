Home Wiadomości Erasmus oczami Cypryjczyka – rozmowa ze studentem Politechniki Cypryjskiej o wymianie w Polsce i Grecji

Wiadomości

25 listopada, 2025

Erasmus oczami Cypryjczyka – rozmowa ze studentem Politechniki Cypryjskiej o wymianie w Polsce i Grecji

Podróże z Erasmusem, archiwum prywatne
„Podróże z Erasmusem na Cyprze?” Już nie. Hanna Kość wróciła już ze swojej międzynarodowej wymiany, więc wracamy do naszej cotygodniowej audycji „Podróże z Erasmusem”. Choć jeszcze na moment przeniesiemy się na Cypr, bo tam nasza reporterka spotkałam się ze studentem Politechniki Cypryjskiej Dimitrisem, który korzystał z programu Erasmus+ dwukrotnie – był na krótkiej wymianie w Polsce oraz na trzymiesięcznych praktykach w Grecji.

 

Dimitris studiuje marketing cyfrowy i komunikację, pracuje na uczelni jako asystent dydaktyczny i badawczy, działa też w klubach studenckich – od ekologicznego po teatr. 

Na Erasmusie w Polsce uczył się o ekologii i mieszkał w międzynarodowej grupie od 15 do 30 lat. Jak mówi – to doświadczenie, które otworzyło go na różne kultury. W Grecji odbywał praktyki w publicznej telewizji i radiu ERT, gdzie pracował przy wiadomościach, mediach społecznościowych i miał okazję podpatrzeć pracę dużej redakcji. Zdecydował się na udział w programie Erasmus+, ponieważ chciał zobaczyć świat. 

– Ważne jest to, że można zobaczyć świat, poznać ludzi, nauczyć się czegoś nowego, zobaczyć jak pracuje się granicą i otworzyć się na inne punkty widzenia. To doświadczenia, które zostają z człowiekiem na całe życie – mówi Dimitris. 

Rozmowa Hanny Kość z Dimitrisem była też emitowana w języku angielskim na antenie CUT Radio, które działa w Politechnice Cypryjskiej. (hk)

 

Podróże z Erasmusem – Dimitris z Limassol:

 

Czytaj także: 

Podróże z Erasmusem na Cyprze – inżynieria, kultura i codzienność w Limassol

Podróże z Erasmusem na Cyprze – CUT Radio i event dla studentów w Politechnice Cypryjskiej

Podróże z Erasmusem na Cyprze – nauka, klimat i możliwości studiowania w Politechnice Cypryjskiej

Podróże z Erasmusem na Cyprze – basen na uczelni i 15 godzin zajęć tygodniowo na Neapolis University Pafos 

Podróże z Erasmusem na Cyprze – słońce, klimat i historia w Pafos

 

 

Najnowsze wiadomości
Współpraca Politechniki Bia ... więcej
Uczniowie siedzą w auli i rozwiązują zadania.
Czas na zabawę i logiczne my ... więcej
Erasmus oczami Cypryjczyka – ... więcej
Mężczyzna, a w tle kobiety ćwiczą na sali sportowej
„Bezpieczny Białostoczanin ... więcej
2025-11-21-wystawa-50-lecia-WA-PB-fot-Maciej-Giedrojc-Juraha
Podwójna wystawa na 50-lecie ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.