Erasmus oczami Cypryjczyka – rozmowa ze studentem Politechniki Cypryjskiej o wymianie w Polsce i Grecji

25 listopada, 2025

„Podróże z Erasmusem na Cyprze?” Już nie. Hanna Kość wróciła już ze swojej międzynarodowej wymiany, więc wracamy do naszej cotygodniowej audycji „Podróże z Erasmusem”. Choć jeszcze na moment przeniesiemy się na Cypr, bo tam nasza reporterka spotkałam się ze studentem Politechniki Cypryjskiej Dimitrisem, który korzystał z programu Erasmus+ dwukrotnie – był na krótkiej wymianie w Polsce oraz na trzymiesięcznych praktykach w Grecji.

Dimitris studiuje marketing cyfrowy i komunikację, pracuje na uczelni jako asystent dydaktyczny i badawczy, działa też w klubach studenckich – od ekologicznego po teatr.

Na Erasmusie w Polsce uczył się o ekologii i mieszkał w międzynarodowej grupie od 15 do 30 lat. Jak mówi – to doświadczenie, które otworzyło go na różne kultury. W Grecji odbywał praktyki w publicznej telewizji i radiu ERT, gdzie pracował przy wiadomościach, mediach społecznościowych i miał okazję podpatrzeć pracę dużej redakcji. Zdecydował się na udział w programie Erasmus+, ponieważ chciał zobaczyć świat.

– Ważne jest to, że można zobaczyć świat, poznać ludzi, nauczyć się czegoś nowego, zobaczyć jak pracuje się granicą i otworzyć się na inne punkty widzenia. To doświadczenia, które zostają z człowiekiem na całe życie – mówi Dimitris.

Rozmowa Hanny Kość z Dimitrisem była też emitowana w języku angielskim na antenie CUT Radio, które działa w Politechnice Cypryjskiej. (hk)

Podróże z Erasmusem – Dimitris z Limassol:

