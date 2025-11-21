Podróże z Erasmusem na Cyprze – inżynieria, kultura i codzienność w Limassol

21 listopada, 2025

Podróże z Erasmusem na Cyprze, fot. Hanna Kość Podróże z Erasmusem na Cyprze, fot. Hanna Kość

„Podróże z Erasmusem na Cyprze” dobiegają końca. W ostatniej audycji Hanna Kość opowiada o Limassol, gdzie spędziła pięć dni. To miasto pełne życia, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, ale nie jest zbyt łatwe do życia dla młodych osób.

Jedne z najważniejszych zabytków to Zamek w Limassol i katedra Aya Napa. W mieście znajdują się też ważne meczety, świadczące o wielokulturowości tego miejsca. Ale większość budynków jest stosunkowo nowa i mniej zadbana niż w Polsce, ale te historyczne są pieczołowicie chronione. Na wyspie ze względu na aktywność wulkaniczną, nowe budynki są budowane wedle surowych przepisów sejsmicznych.

Jednocześnie Limassol to drogie miasto, nie tylko dla turystów, ale także dla Cypryjczyków. W ostatnich latach wzrosły ceny nieruchomości i czynsze, co utrudnia samodzielne mieszkanie przeciętnym osobom. Wiele młodych osób zostaje więc z rodzinami lub przeprowadza się do bardziej przystępnych cenowo miast, takich jak Nikozja.

Zarówno w Pafos, tak też w Limassol jest ogromna liczba kotów, które w przeszłości sprowadzono na Cypr, by walczyć z plagą węży, a teraz choć są bezdomne, to często dokarmiane przez mieszkańców wyspy. (hk)

Podróże z Erasmusem na Cyprze – Limassol:

