17 listopada, 2025

Podróże z Erasmusem na Cyprze – słońce, klimat i historia w Pafos

Podróże z Erasmusem na Cyprze, fot. Hanna Kość
Cypryjskie słońce, szum fal i zapach morza — właśnie w takim otoczeniu zaczynamy kolejną odsłonę „Podróży z Erasmusem”. Z Cypru nadaje Hanna Kość, która przez najbliższe dni zabiorze was na wyspę Afrodyty, gdzie jest w ramach programu Erasmus+. 

 

W trakcie „Podróży z Erasmusem na Cyprze” dowiecie się o nauce, pracy, badaniach na tutejszych uczelniach, ale też o ludziach, miejscach i klimacie wyspy.

Pierwsze godziny w Pafos przynoszą same pozytywne wrażenia: ciepło, słońce, aromatyczne powietrze i… sporo Polaków. Wśród nich turyści, którzy chwalą już nie tak gorący klimat i wyjątkowe krajobrazy, od kanionu Arakas po mozaikowe skarby Parku Archeologicznego Nea Pafos, czyli jednego z najcenniejszych miejsc Pafos, które jest na liście UNESCO. To właśnie tu pracowali również polscy naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Warszawskiej, a wykopaliska wciąż przynoszą nowe odkrycia z epoki helenistycznej, rzymskiej i bizantyjskiej.

Niedaleko starożytnych murów znajdują się również Grobowce Królewskie, czyli monumentalna nekropolia z II wieku p.n.e., która według turystów zachwyca skalną architekturą, freskami i nadmorskim położeniem.

We wtorek (18.11) w audycji „Podróże z Erasmusem” studenci Politechniki Białostockiej opowiedzą jak żyje się i studiuje na Cyprze, bo aktualnie są tu na wymianie. (hk)

 

Podróże z Erasmusem na Cyprze – Pafos:

