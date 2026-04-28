Zwycięzcy Invent Your Game 2026 o swojej grze i pracy nad projektem – posłuchaj rozmowy z Darią i Kamilem Lach

28 kwietnia, 2026

Daria i Kamil Lach fot. Paweł Cybulski

Ich projekt, inspirowany hasłem „Bunt AI”, to platformówka w klimacie metroidvanii, w której gracz wciela się w naukowca próbującego naprawić skutki wymkniętej spod kontroli sztucznej inteligencji. Gra powstawała przez kilka miesięcy – od pierwszych pomysłów po intensywne prace tuż przed finałem konkursu.

Jak podkreślają laureaci, zwycięstwo to dla nich przede wszystkim docenienie włożonej pracy i pasji. Daria odpowiadała za warstwę graficzną, a Kamil za programowanie i mechanikę gry. Oboje nie wykluczają, że swoją przyszłość zwiążą z branżą gier lub nowymi technologiami – być może także z Politechnika Białostocka, która wspiera konkurs od lat.

Rozmowę ze zwycięzcami Invent Your Game 2026, możecie odsłuchać tutaj:

(pc)