Wiedźmińska przygoda wraca na kampus. Trwają zapisy na grę terenową w Politechnice Białostockiej

27 kwietnia, 2026

szkoła karpia fot. Paweł Cybulski
Studenci znów będą mogli przenieść się do świata fantasy i przeżyć przygodę rodem z wiedźmińskiego uniwersum. Na kampusie Politechniki Białostockiej odbędzie się kolejna edycja Wiedźmińskiej Gry Kampusowej – terenowego LARP-u inspirowanego twórczością Andrzeja Sapkowskiego.

Uczestnicy wcielą się w postacie znane z wiedźmińskiego świata i zmierzą się z fabularnym wyzwaniem – ich zadaniem będzie odnalezienie porwanego Avallacha. Aby osiągnąć cel, gracze będą musieli zdobywać fragmenty tajemniczego zaklęcia, rozwiązywać zagadki i współpracować z innymi uczestnikami.

Organizatorzy podkreślają, że w grze liczyć się będzie nie tylko spryt, ale także logiczne myślenie i umiejętność działania w grupie. To połączenie zabawy, integracji i fabularnej przygody w przestrzeni uczelni.

Wiedźmińska Gra Kampusowa odbędzie się 29 kwietnia (środa) o godzinie 15:30 na kampusie Politechniki Białostockiej.

Aby wziąć udział, należy wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ

🎧 Posłuchaj relacji z poprzedniej edycji:

