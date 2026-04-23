„Życzę architektury czułej”. Prof. Konrad Kucza-Kuczyński Doktorem Honoris Causa Politechniki Białostockiej

23 kwietnia, 2026

Konrad Kucza Kuczyński Doktor Honoris Causa fot. Dariusz Piekut/PB Konrad Kucza Kuczyński Doktor Honoris Causa fot. Dariusz Piekut/PB

To był wyjątkowy dzień dla społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej. W murach uczelni tytuł Doktora Honoris Causa odebrał prof. Konrad Kucza-Kuczyński – wybitny architekt, nauczyciel akademicki i autor publikacji, który o architekturze mówi nie tylko w kategoriach formy, ale także etyki, odpowiedzialności i służby drugiemu człowiekowi.

Podczas uroczystości z laureatem rozmawiał Paweł Cybulski. W wywiadzie profesor wraca wspomnieniami do swoich pierwszych zawodowych doświadczeń – w tym projektu eksperymentalnej szkoły pod Paryżem realizowanego pod auspicjami UNESCO. Jak podkreśla, możliwość uczestniczenia zarówno w procesie projektowym, jak i budowie była dla niego kluczowym doświadczeniem, które ukształtowało jego podejście do zawodu.

W rozmowie nie zabrakło refleksji nad zmianami w architekturze na przestrzeni dekad. Choć technologie projektowe przeszły ogromną ewolucję, profesor zwraca uwagę, że najważniejszym narzędziem architekta pozostaje ludzki umysł – źródło wizji i idei, których nie zastąpi żaden komputer.

Szczególne miejsce w wypowiedzi zajmuje również wątek relacji z Politechniką Białostocką. Prof. Kucza-Kuczyński przez lata współpracował z uczelnią, kształcąc kolejne pokolenia architektów. Jak sam przyznaje, to właśnie z Białymstokiem łączą go dziś wyjątkowo silne więzi – zarówno zawodowe, jak i osobiste.

W wywiadzie pojawia się także temat etyki w architekturze – zagadnienia, któremu profesor poświęcił znaczną część swojej działalności dydaktycznej i naukowej. Podkreśla, że odpowiedzialność zawodowa architektów jest dziś szczególnie istotna w kontekście współczesnych wyzwań urbanistycznych.

Na zakończenie rozmowy zapytany o przyszłość polskiej architektury, profesor odpowiada krótko, ale znacząco: – Życzę architektury czułej.

🎧 Posłuchaj rozmowy z prof. Konradem Kuczą-Kuczyńskim:

(pc)