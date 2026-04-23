Kosmos, dane i poszukiwanie surowców za pomocą AI. Posłuchaj rozmowy z Wojciechem Kulozą-Kaczanem

23 kwietnia, 2026

Kosmos, dane i poszukiwanie surowców za pomocą AI. Posłuchaj rozmowy z Wojciechem Kulozą-Kaczanem

Wojciech Kuloza-Kaczan fot. Paweł Cybulski
Jak wygląda Ziemia widziana z kosmosu – i co można z niej wyczytać, czego nie dostrzeże ludzkie oko? W tej rozmowie zabieramy słuchaczy w fascynującą podróż w głąb naszej planety, analizowanej z perspektywy satelitów i algorytmów sztucznej inteligencji. 

 

Gościem Pawła Cybulskiego był Wojciech Kuloza-Kaczan – product owner platformy TerraEye oraz kwietniowy prelegent meetupu PyStok. Reprezentuje on polski startup technologiczny, który opracował innowacyjną metodę poszukiwania złóż minerałów i surowców krytycznych. Wykorzystując dane satelitarne oraz zaawansowane modele AI, TerraEye potrafi wskazywać miejsca o wysokim potencjale surowcowym – szybciej, taniej i bardziej precyzyjnie niż tradycyjne metody geologiczne.

W rozmowie poruszamy m.in. kwestie tego, jakie sygnały rejestrują satelity, których nie jest w stanie dostrzec człowiek, oraz w jaki sposób algorytmy przekształcają ogromne zbiory danych w konkretne wskazówki dla przemysłu wydobywczego.

Nie zabrakło także odniesień do wystąpienia gościa podczas PyStoku oraz refleksji na temat przyszłości eksploracji zasobów naturalnych w dobie rosnącego zapotrzebowania na surowce.

🎧 Posłuchaj całej rozmowy poniżej:

(pc)

Najnowsze wiadomości
2026-04-23-Konrad-Kucza-Kuczyński-Doktor-Honoris-Causa-Politech
„Życzę architektury czułe ... więcej
Hidden By Ivy po raz pierwszy ... więcej
Michalina muszynska
Neuroprotekcja na co dzień ... więcej
Kosmos, dane i poszukiwanie su ... więcej
Gustave Doré i jego wpływ na ... więcej
