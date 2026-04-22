22 kwietnia, 2026

Wskakuj na rower! Trwają zapisy na rajd Politechniki Białostockiej

Grupa studentów Politechniki Białostockiej jedzie na rowerach przed nowoczesnym budynkiem kampusu uczelni. Zdjęcie wykonane podczas rajdu rowerowego, autorstwa Anety Topczewskiej. Studenci Politechniki Białostockiej podczas rowerowego rajdu, fot. Aneta Topczewska/archiwum
Aktywnie, na świeżym powietrzu i w dobrym towarzystwie – tak zapowiada się tegoroczny rajd rowerowy organizowany przez Politechnikę Białostocką. Przejazd odbędzie się 20 maja i – jak co roku – ma połączyć sport, rekreację i integrację środowiska akademickiego.

 

To inicjatywa Wydziału Mechanicznegp Politechniki Białostockiej, która od lat zachęca studentów, pracowników i sympatyków uczelni do wspólnego spędzania czasu w ruchu. Trasa rajdu liczy około 10 kilometrów, dzięki czemu jest dostępna praktycznie dla każdego – bez względu na kondycję czy doświadczenie.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter rekreacyjny – nie liczy się tempo ani rywalizacja, ale dobra atmosfera i wspólna jazda. Na uczestników czeka także dodatkowa atrakcja: po zakończeniu przejazdu zaplanowano wspólny grill na terenie zielonym przed budynkiem Wydziału Mechanicznego.

Start rajdu poprzedzi rejestracja uczestników, która rozpocznie się o godzinie 12:00. Pół godziny później rowerzyści wyruszą na trasę. Całość zakończy się około 15:30.

Zapisy trwają do 8 maja i odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Liczba miejsc może być ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają, by nie zwlekać z decyzją.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą oderwać się od codziennych obowiązków, zadbać o zdrowie i spędzić czas w pozytywnej atmosferze.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ.

Trasa rajdu (w darmowej aplikacji Traseo) znajdziesz TUTAJ.

(pc)

Grupa studentów Politechniki Białostockiej jedzie na rowerach przed nowoczesnym budynkiem kampusu uczelni. Zdjęcie wykonane podczas rajdu rowerowego, autorstwa Anety Topczewskiej.
