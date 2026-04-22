Wskakuj na rower! Trwają zapisy na rajd Politechniki Białostockiej

22 kwietnia, 2026

Studenci Politechniki Białostockiej podczas rowerowego rajdu, fot. Aneta Topczewska/archiwum

Aktywnie, na świeżym powietrzu i w dobrym towarzystwie – tak zapowiada się tegoroczny rajd rowerowy organizowany przez Politechnikę Białostocką . Przejazd odbędzie się 20 maja i – jak co roku – ma połączyć sport, rekreację i integrację środowiska akademickiego.

To inicjatywa Wydziału Mechanicznegp Politechniki Białostockiej, która od lat zachęca studentów, pracowników i sympatyków uczelni do wspólnego spędzania czasu w ruchu. Trasa rajdu liczy około 10 kilometrów, dzięki czemu jest dostępna praktycznie dla każdego – bez względu na kondycję czy doświadczenie.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter rekreacyjny – nie liczy się tempo ani rywalizacja, ale dobra atmosfera i wspólna jazda. Na uczestników czeka także dodatkowa atrakcja: po zakończeniu przejazdu zaplanowano wspólny grill na terenie zielonym przed budynkiem Wydziału Mechanicznego.

Start rajdu poprzedzi rejestracja uczestników, która rozpocznie się o godzinie 12:00. Pół godziny później rowerzyści wyruszą na trasę. Całość zakończy się około 15:30.

Zapisy trwają do 8 maja i odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. Liczba miejsc może być ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają, by nie zwlekać z decyzją.

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą oderwać się od codziennych obowiązków, zadbać o zdrowie i spędzić czas w pozytywnej atmosferze.

Formularz zgłoszeniowy znajdziesz TUTAJ.

Trasa rajdu (w darmowej aplikacji Traseo) znajdziesz TUTAJ.

(pc)