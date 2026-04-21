21 kwietnia, 2026
„Duet w pojedynkę” – Posłuchaj rozmowy z Ewą Leszczyńską o jej koncercie w Białymstoku!
Ewa Leszczyńska
fot. Paweł Cybulski
Czy jedna osoba może stworzyć pełnoprawny duet? Odpowiedź brzmi: tak. Udowadnia to Ewa Leszczyńska – pianistka i sopranistka, która 9 maja wystąpi w Operze i Filharmonii Podlaskiej z autorskim koncertem „Duet w pojedynkę”.
„Duet w pojedynkę” – jak nazwa wskazuje łączy dwie role sceniczne w jednej osobie – artystka jednocześnie śpiewa i akompaniuje sobie na fortepianie. Jak przyznaje w rozmowie dla Radia AKADERA, pomysł na taką formę występu narodził się z przypadku, ale szybko stał się ważną częścią jej artystycznej drogi.
W programie koncertu znajdą się utwory m.in. Johna Dowlanda, Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa czy Stanisława Moniuszki. Nie zabraknie także muzycznych niespodzianek, które – jak zapowiada artystka – mają dopełnić kameralny i osobisty charakter wieczoru.
„Duet w pojedynkę” to nie tylko popis umiejętności, ale także dowód na ogromną podzielność uwagi i warsztat wykonawczy. Połączenie śpiewu klasycznego z grą na fortepianie wymaga nie tylko techniki, ale i pełnej kontroli nad ciałem oraz interpretacją muzyczną.
Koncert odbędzie się 9 maja o godz. 19:00 w sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2.
O szczegółach oraz kulisach przygotowań do tego występu możecie usłyszeć w rozmowie Pawła Cybulskiego z Ewą Leszczyńską tutaj:
