„Duet w pojedynkę” – Posłuchaj rozmowy z Ewą Leszczyńską o jej koncercie w Białymstoku!

Czy jedna osoba może stworzyć pełnoprawny duet? Odpowiedź brzmi: tak. Udowadnia to Ewa Leszczyńska – pianistka i sopranistka, która 9 maja wystąpi w Operze i Filharmonii Podlaskiej z autorskim koncertem „Duet w pojedynkę”.

„Duet w pojedynkę” – jak nazwa wskazuje łączy dwie role sceniczne w jednej osobie – artystka jednocześnie śpiewa i akompaniuje sobie na fortepianie. Jak przyznaje w rozmowie dla Radia AKADERA, pomysł na taką formę występu narodził się z przypadku, ale szybko stał się ważną częścią jej artystycznej drogi.

W programie koncertu znajdą się utwory m.in. Johna Dowlanda, Ignacego Jana Paderewskiego, Enrique Granadosa czy Stanisława Moniuszki. Nie zabraknie także muzycznych niespodzianek, które – jak zapowiada artystka – mają dopełnić kameralny i osobisty charakter wieczoru.

„Duet w pojedynkę” to nie tylko popis umiejętności, ale także dowód na ogromną podzielność uwagi i warsztat wykonawczy. Połączenie śpiewu klasycznego z grą na fortepianie wymaga nie tylko techniki, ale i pełnej kontroli nad ciałem oraz interpretacją muzyczną.

Koncert odbędzie się 9 maja o godz. 19:00 w sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2.

