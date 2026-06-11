Studenci ruszyli tropem Avallacha. Kolejna edycja Wiedźmińskiej Gry Kampusowej za nami. Posłuchaj relacji

Elfy, czarodziejki, wiedźmini i tajemnicze zagadki ponownie opanowały kampus Politechniki Białostockiej. Studenci wzięli udział w kolejnej edycji Wiedźmińskiej Gry Kampusowej – terenowego LARP-u inspirowanego uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego.
Wydarzenie zorganizował Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej. Gra, podobnie jak w poprzednich latach, połączyła elementy zabawy, integracji i fantastycznej przygody, pozwalając uczestnikom na kilka godzin przenieść się do świata znanego z książek i gier o Wiedźminie.
Wiedźmińską grę kampusową relacjonowała Zuzanna Thomas. Posłuchaj tutaj:
(zt)