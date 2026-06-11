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11 czerwca, 2026

Studenci ruszyli tropem Avallacha. Kolejna edycja Wiedźmińskiej Gry Kampusowej za nami. Posłuchaj relacji

Karty do gry gwint w kobiecej dłoni fot. Zuzanna Thomas
Elfy, czarodziejki, wiedźmini i tajemnicze zagadki ponownie opanowały kampus Politechniki Białostockiej. Studenci wzięli udział w kolejnej edycji Wiedźmińskiej Gry Kampusowej – terenowego LARP-u inspirowanego uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego.

 

Wiedzminska-Gra-Kampusowa-fot.-Zuzanna-Thomas-4

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Tegoroczna fabuła skupiała się na poszukiwaniach porwanego elfa Avallacha. Uczestnicy musieli zdobywać fragmenty magicznego zaklęcia, rozwiązywać zagadki i współpracować z innymi graczami, by doprowadzić misję do szczęśliwego finału. Liczyły się nie tylko kreatywność i spryt, ale także umiejętność logicznego myślenia oraz działania w grupie.

Wydarzenie zorganizował Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej. Gra, podobnie jak w poprzednich latach, połączyła elementy zabawy, integracji i fantastycznej przygody, pozwalając uczestnikom na kilka godzin przenieść się do świata znanego z książek i gier o Wiedźminie.

Wiedźmińską grę kampusową relacjonowała Zuzanna Thomas. Posłuchaj tutaj:

(zt)

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