Studenci ruszyli tropem Avallacha. Kolejna edycja Wiedźmińskiej Gry Kampusowej za nami. Posłuchaj relacji

11 czerwca, 2026

fot. Zuzanna Thomas fot. Zuzanna Thomas

Elfy, czarodziejki, wiedźmini i tajemnicze zagadki ponownie opanowały kampus Politechniki Białostockiej. Studenci wzięli udział w kolejnej edycji Wiedźmińskiej Gry Kampusowej – terenowego LARP-u inspirowanego uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego.

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Tegoroczna fabuła skupiała się na poszukiwaniach porwanego elfa Avallacha. Uczestnicy musieli zdobywać fragmenty magicznego zaklęcia, rozwiązywać zagadki i współpracować z innymi graczami, by doprowadzić misję do szczęśliwego finału. Liczyły się nie tylko kreatywność i spryt, ale także umiejętność logicznego myślenia oraz działania w grupie.

Wydarzenie zorganizował Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej. Gra, podobnie jak w poprzednich latach, połączyła elementy zabawy, integracji i fantastycznej przygody, pozwalając uczestnikom na kilka godzin przenieść się do świata znanego z książek i gier o Wiedźminie.

Wiedźmińską grę kampusową relacjonowała Zuzanna Thomas. Posłuchaj tutaj:

(zt)