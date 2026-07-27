Politechnika Białostocka prowadzi nabór na wolne miejsca. Kandydaci mają dwa dni na złożenie dokumentów

27 lipca, 2026

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Politechnika Białostocka rozpoczęła dodatkową rekrutację na studia stacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2026/2027. Kandydaci mogą składać podania o przyjęcie na wolne miejsca 27 i 28 lipca w godzinach 10:00–17:00 w Centralnej Komisji Rekrutacyjnej mieszczącej się w Centrum Sigma przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Białymstoku.

W dodatkowym naborze uczelnia oferuje wolne miejsca na 29 kierunkach studiów – 26 kierunkach pierwszego stopnia oraz 3 kierunkach drugiego stopnia. Wśród dostępnych propozycji znajdują się m.in. informatyka, data science, architektura, budownictwo, logistyka, biotechnologia, mechatronika, elektrotechnika, zarządzanie czy zarządzanie projektami.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest posiadanie aktywnego konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Osoby, które nie założyły jeszcze profilu, muszą zarejestrować się, uzupełnić wymagane dane oraz dodać zdjęcie. Kandydaci powinni również przygotować świadectwo dojrzałości oraz dokumenty wygenerowane z systemu IRK.

Podania wraz z kompletem dokumentów przyjmowane są wyłącznie osobiście. Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostaną opublikowane 30 lipca 2026 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz dostępnych kierunków można znaleźć TUTAJ.

(pc)