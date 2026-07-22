NieTeatr laureatem prestiżowej nagrody. Posłuchaj rozmowy z Sylwią Lubiniecką

22 lipca, 2026

Fot. Nie Teatr Fot. Nie Teatr

NieTeatr został jednym z laureatów 33. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za 2025 rok. Wyróżnienie przyznano tej instytucji za konsekwentne rozwijanie autorskiej formuły miejsca spotkań ze sztuką.

Nagroda jest przyznawana od 1993 roku. Podczas gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej statuetki odebrali Marek Masalski – twórca i pomysłodawca nieTeatru oraz Sylwia Lubiniecka – dyrektor programowa tej instytucji. Pulę tegorocznych laureatów tej nagrody uzupełnili: Katarzyna Herman – aktorka, zespół Szeptucha oraz Anna Skorko – prezes Fundacji DOM.

NieTeatr to miejsce, które na stałe wpisało się w artystyczny krajobraz miasta, przyciągając publiczność różnorodną ofertą wydarzeń i spotkań. Wspomniane wyróżnienie jest kolejnym potwierdzeniem tej opinii.

Otrzymanie Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku stało się okazją, by porozmawiać o działalności nieTeatru, jego znaczeniu oraz miejscu na kulturalnej mapie miasta. Między innymi o tym rozmawialiśmy z Sylwią Lubiniecką – dyrektor programową tej instytucji.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

(kp)