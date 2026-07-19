Galeria im. Sleńdzińskich. Profesorowie Perszko i Kuskowski Po drugiej stronie

19 lipca, 2026

Galeria im. Sleńdzińskich, Po drugiej stronie, fot. Jerzy Doroszkiewicz Galeria im. Sleńdzińskich, Po drugiej stronie, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Galeria im. Sleńdzińskich prezentuje wystawę pt. „Po drugiej stronie”, która zamienia budynek przy placu Jana Pawła II w magiczny świat pełen iluzji i zagadek. Autorami tego niezwykłego projektu są dwaj profesorowie: Kamil Kuskowski oraz Jarosław Perszko – Dyrektor Instytutu Sztuki Politechniki Białostockiej.

Wystawa zaczyna się już na zewnątrz. Szyby galerii tworząc lustro fenickie stały się częścią sztuki według konceptu profesora Kamila Kuskowskiego. Przechodnie widzą w nich swoje odbicie i napis „nie wiń lustra, że odbicie ci się nie podoba”, podczas gdy osoby będące w środku mogą ich swobodnie obserwować, sami pozostając niewidoczni. To dopiero początek przygody, która ma nas sprowokować do myślenia o tym, kim jesteśmy i jak postrzegamy świat.

Prawdziwa magia dzieje się jednak wewnątrz galerii, gdzie swoją wizję zaprezentował profesor Jarosław Perszko, Dyrektor Instytutu Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Artysta stworzył tam przestrzeń, w którą dosłownie się „wchodzi”, stając się częścią dzieła.

– Z Kamilem postanowiliśmy pogadać o tym, czym jest odbicie. To nie tylko obraz w lustrze, ale coś, co wpływa na nasze myśli i to, jak się czujemy sami ze sobą – wyjaśnia prof. Jarosław Perszko.

W środku znajdziemy instalacje, które przypominają gabinet krzywych zwierciadeł z wesołego miasteczka. Artysta wykorzystał w nich światło neonów i specjalnie przygotowane obiekty, które wykrzywiają obraz rzeczywistości.

– Obraz jest celowo zmieniony, żeby podpowiedzieć nam coś ciekawego i zmusić do myślenia – mówi o swoich pracach Dyrektor Instytutu Sztuki. – Zestawiłem proste kształty i prawdziwe neony z odbiciami, które wyglądają jak z zupełnie innej bajki.

Wystawa „Po drugiej stronie” to nie tylko ładne obiekty, ale przede wszystkim zaproszenie do zabawy wyobraźnią, podobnie jak w opowieści o Alicji w Krainie Czarów.

– Przygotowaliśmy specjalną ścieżkę, która prowadzi widza przez wystawę. Całe to miejsce jest tak zaprojektowane, żeby opowiadać pewną historię – tłumaczy prof. Perszko.

– Chodzi o to, żeby sztuka nie była tylko ładnym obrazkiem, ale żeby nas prowokowała do myślenia. To, co widzimy po drugiej stronie lustra, to tak naprawdę nasza wyobraźnia – podkreśla prof. Kuskowski.

Wystawa w Galerii im. Sleńdzińskich to rzadka okazja, by zobaczyć, jak współczesna sztuka może wciągnąć nas w dialog i pozwolić odkryć potencjał drzemiący w codziennych przedmiotach, takich jak lustro czy szyba.

Wystawę „Po drugiej stronie” można oglądać do 30 sierpnia 2026 roku w Galerii im. Sleńdzińskich przy Legionowej 2 w Białymstoku.

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(jd)