Galeria im. Sleńdzińskich. Profesorowie Perszko i Kuskowski Po drugiej stronie

Galeria im. Sleńdzińskich prezentuje wystawę pt. „Po drugiej stronie”, która zamienia budynek przy placu Jana Pawła II w magiczny świat pełen iluzji i zagadek. Autorami tego niezwykłego projektu są dwaj profesorowie: Kamil Kuskowski oraz Jarosław Perszko – Dyrektor Instytutu Sztuki Politechniki Białostockiej.
Wystawa zaczyna się już na zewnątrz. Szyby galerii tworząc lustro fenickie stały się częścią sztuki według konceptu profesora Kamila Kuskowskiego. Przechodnie widzą w nich swoje odbicie i napis „nie wiń lustra, że odbicie ci się nie podoba”, podczas gdy osoby będące w środku mogą ich swobodnie obserwować, sami pozostając niewidoczni. To dopiero początek przygody, która ma nas sprowokować do myślenia o tym, kim jesteśmy i jak postrzegamy świat.
Prawdziwa magia dzieje się jednak wewnątrz galerii, gdzie swoją wizję zaprezentował profesor Jarosław Perszko, Dyrektor Instytutu Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Artysta stworzył tam przestrzeń, w którą dosłownie się „wchodzi”, stając się częścią dzieła.
– Z Kamilem postanowiliśmy pogadać o tym, czym jest odbicie. To nie tylko obraz w lustrze, ale coś, co wpływa na nasze myśli i to, jak się czujemy sami ze sobą – wyjaśnia prof. Jarosław Perszko.
W środku znajdziemy instalacje, które przypominają gabinet krzywych zwierciadeł z wesołego miasteczka. Artysta wykorzystał w nich światło neonów i specjalnie przygotowane obiekty, które wykrzywiają obraz rzeczywistości.
– Obraz jest celowo zmieniony, żeby podpowiedzieć nam coś ciekawego i zmusić do myślenia – mówi o swoich pracach Dyrektor Instytutu Sztuki. – Zestawiłem proste kształty i prawdziwe neony z odbiciami, które wyglądają jak z zupełnie innej bajki.
Wystawa „Po drugiej stronie” to nie tylko ładne obiekty, ale przede wszystkim zaproszenie do zabawy wyobraźnią, podobnie jak w opowieści o Alicji w Krainie Czarów.
– Przygotowaliśmy specjalną ścieżkę, która prowadzi widza przez wystawę. Całe to miejsce jest tak zaprojektowane, żeby opowiadać pewną historię – tłumaczy prof. Perszko.
– Chodzi o to, żeby sztuka nie była tylko ładnym obrazkiem, ale żeby nas prowokowała do myślenia. To, co widzimy po drugiej stronie lustra, to tak naprawdę nasza wyobraźnia – podkreśla prof. Kuskowski.
Wystawa w Galerii im. Sleńdzińskich to rzadka okazja, by zobaczyć, jak współczesna sztuka może wciągnąć nas w dialog i pozwolić odkryć potencjał drzemiący w codziennych przedmiotach, takich jak lustro czy szyba.
Wystawę „Po drugiej stronie” można oglądać do 30 sierpnia 2026 roku w Galerii im. Sleńdzińskich przy Legionowej 2 w Białymstoku.
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