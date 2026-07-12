Nowości muzyczne #29/2026

12 lipca, 2026

Pół wieku U2, trzy dekady Nosowskiej i czterdzieści lat „Nowej Aleksandrii” – tym razem rocznice nie służą wyłącznie wspomnieniom, lecz stanowią pretekst do zaprezentowania świeżej muzyki! Na dokładkę mamy płytę tygodnia – Frozen Charlotte, czyli nowy album jednego z najważniejszych rockmanów naszych czasów, Jacka White’a.

U2 – Street Of Dreams

Irlandzki zespół wraca po dziewięciu latach z nowym materiałem. Singiel „Street of Dreams” zapowiada ich pierwszy od 2017 roku album studyjny, planowany na drugą połowę 2026. Za jego produkcję odpowiada Jacknife Lee, a w nagraniu słyszymy klasyczny skład: Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr.

Klip powstał w maju w Meksyku, przy okazji finałów Street Child World Cup 2026. Burza uszkodziła generator, więc część zdjęć dograno na balkonie prywatnego mieszkania, do którego muzyków zaprosiła miejscowa rodzina. Mimo fatalnej pogody fani tłumnie obserwowali nagrania w okolicach Plaza Santo Domingo.

We wrześniu U2 obchodzą 50‑lecie działalności – tyle minęło od momentu, gdy Larry Mullen Jr. umieścił na szkolnej tablicy ogłoszeń w dublińskiej Mount Temple Comprehensive School odręcznie napisane ogłoszenie o poszukiwaniu muzyków do założenia zespołu. Nic więc dziwnego, że postanowili uczcić tę zacną rocznicę nową muzyką!

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Nosowska – Sos Chaosu

Trzy dekady na scenie zamiast hucznych obchodów przyniosą fanom zupełnie nową, niezwykle osobistą płytę. Katarzyna Nosowska świętuje 30-lecie solowej kariery w najlepszy możliwy sposób – dziękując słuchaczom za wieloletnią „sztamę” i oddając w ich ręce aż cztery premierowe single.

Przez najbliższe miesiące artystka zaprezentuje słuchaczom dwanaście premierowych utworów, które stworzyła wspólnie z czterema producentami nierozerwalnie związanymi z różnymi etapami jej drogi artystycznej: Pawłem Krawczykiem, Michałem „Foxem” Królem, Andrzejem Smolikiem oraz Marcinem Macukiem. Na całe, zaplanowane na połowę października 2026 roku wydawnictwo złożą się trzy odsłony. W każdej z nich usłyszymy po cztery premierowe kompozycje – po jednej od każdego z producentów.

„SOS CHAOSU” jest o tym, że trzeba wielkiej czujności, codziennej weryfikacji, krytycznego myślenia – by nie dać się zmanipulować, wyprowadzić na manowce. Bez tego często nie zauważamy, że coś nami mówi i robi, że nie jesteśmy gospodarzami tylko sługami. Współautorem i producentem nagrania jest Paweł Krawczyk, który współpracował z artystką w zespole HEY.

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Sad Smiles – Tak dużo, tak mocno

Sad Smiles wchodzą w klasykę zimnej fali z pełną odwagą i własnym charakterem. Młody zespół przygotował nową interpretację materiału z legendarnej „Nowej Aleksandrii” Siekiery, a ich wersja „Tak dużo, tak mocno” jest zapowiedzią wyjątkowego koncertu w Jarocinie….

Już w czwartek, 16 lipca, podczas finału Jarocińskich Rytmów Młodych Sad Smiles zagrają cały album „Nowa Aleksandria” od początku do końca, świętując jego 40‑lecie. To efekt kilkumiesięcznej pracy nad materiałem, który młodzi muzycy potraktowali z szacunkiem, ale i świeżą energią.

Sad Smiles to dziś jeden z najciekawszych młodych składów na alternatywnej scenie. Mają za sobą występy na głównej scenie OFF Festivalu, Męskim Graniu, Inside Seaside i Music Week Poland, wygraną na FAMIE oraz nominację do Fryderyka za debiutancki album „Bunt”. Członkowie zespołu mają po 19–20 lat i właśnie wchodzą na poziom, na którym zaczynają odważnie sięgać po klasykę – i robią to po swojemu.

Płyta tygodnia: Jack White – Frozen Charlotte

Jack White, jeden z najbardziej wpływowych artystów współczesnego rocka, prezentuje swój siódmy solowy album Frozen Charlotte. Wydawnictwo ukazało się 10 lipca 2026 roku nakładem Third Man Records i stanowi bezpośrednią kontynuację surowej, bezkompromisowej estetyki zapoczątkowanej na znakomicie przyjętym albumie No Name z 2024 roku. To kolejny materiał, który artysta w całości wyprodukował samodzielnie, kontynuując swoją tradycję pełnej kontroli nad brzmieniem.

Album poprzedziła nietypowa kampania promocyjna z tajemniczą postacią „Frozen Charlatan”, której tropy pojawiały się w materiałach Third Man Release Lab. Okładkę zdobi rzeźba autorstwa White’a, wcześniej pokazywana na wystawie „These Thoughts May Disappear” w londyńskiej Newport Street Gallery. Ekspozycja stanowiła pierwszą publiczną prezentację jego twórczości z zakresu sztuk wizualnych.

Premiera płyty zbiegła się z rozpoczęciem światowej trasy koncertowej. White ruszył w drogę z wieloletnim zespołem – Patrickiem Keelerem, Dominikiem Davisem i Bobbym Emmettem – odwiedzając m.in. Polskę na początku czerwca.

Frozen Charlotte to kolejny dowód na to, że Jack White pozostaje jednym z najbardziej kreatywnych i nieprzewidywalnych twórców współczesnej muzyki rockowej. Album łączy bluesową tradycję z punkową energią i psychodelicznym rozmachem, oferując słuchaczom brzmienie jednocześnie klasyczne i świeże. To płyta dla tych, którzy cenią autentyczność, muzyczną odwagę i nieustanne poszukiwanie nowych środków wyrazu.

Tracklista:

1. G.O.D. And The Broken Ribs

2. Derecho Demonico

3. There’s Nobody There

4. Raising The Grain

5. You’ll Never Fix Me

6. Nobody Knows

7. Dollar Bill

8. I Can’t Believe What I’m Hearing

9. Thick As Thieves

10. All Alone Again

11. She’s In A Frenzy

12. Making Contact

13. Neighbors Blues

(kk)