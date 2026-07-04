Eksperci z Uniwersytetu w Białymstoku w rządowej radzie ds. bezpieczeństwa informacyjnego. Posłuchaj rozmowy z Adamem Bartnickim

4 lipca, 2026

Adam Bartnicki fot, Paweł Cybulski Adam Bartnicki fot, Paweł Cybulski

Naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku dołączyli do grona ekspertów, którzy będą wspierać rząd w przeciwdziałaniu dezinformacji i wzmacnianiu bezpieczeństwa informacyjnego państwa. Prof. Adam Bartnicki, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych UWB, dr Justyna Olędzka, oraz dr Anna Materska-Sosnowska zostali powołani do eksperckiego zespołu doradczego ds. bezpieczeństwa informacyjnego RP działającego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

🎧 Posłuchaj rozmowy z prof. Adamem Bartnickim:

Jak podkreśla prof. Adam Bartnicki, udział w pracach zespołu to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Eksperci mają przygotować konkretne rekomendacje dotyczące przeciwdziałania dezinformacji oraz budowania odporności państwa na zagrożenia w przestrzeni informacyjnej.

Zdaniem naukowca problem wykracza daleko poza fałszywe informacje publikowane w internecie. Coraz częściej mówi się o tzw. wojnie kognitywnej, której celem jest długofalowe wpływanie na sposób myślenia społeczeństwa. Dlatego – jak zaznacza prof. Bartnicki – konieczne są skoordynowane działania państwa, edukacja oraz budowanie świadomości społecznej.

Jednym z postulatów ekspertów będzie stworzenie systemu koordynacji działań związanych z bezpieczeństwem informacyjnym oraz rozwój edukacji dotyczącej rozpoznawania manipulacji i zagrożeń cyfrowych. Jak podkreśla profesor, walka z dezinformacją nie powinna opierać się wyłącznie na nowych przepisach i karach, ale przede wszystkim na wzmacnianiu odporności obywateli i rozwijaniu krytycznego myślenia.

Zespół ma przygotować swoje rekomendacje w najbliższych miesiącach, a końcowy raport trafi do rządu jeszcze w tym roku.

(pc)