Politechnika Białostocka ponownie wśród najlepszych. Wysoka pozycja w międzynarodowym rankingu ScholarGPS 2025

2 lipca, 2026

źródło. PB źródło. PB

Politechnika Białostocka po raz kolejny potwierdziła swoją silną pozycję na mapie światowej nauki. W najnowszym rankingu ScholarGPS 2025 uczelnia zajęła 17. miejsce wśród wszystkich polskich uczelni, utrzymując jednocześnie pozycję najlepszej uczelni akademickiej w województwie podlaskim.

Sama obecność w prestiżowym międzynarodowym zestawieniu jest dużym wyróżnieniem. Ranking objął zaledwie 45 polskich uczelni, a w skali globalnej Politechnika Białostocka uplasowała się na 1421. miejscu spośród 3300 sklasyfikowanych instytucji.

W tegorocznej edycji rankingu uczelnia została wysoko oceniona również w poszczególnych obszarach nauki. W kategorii Global Field zajęła 759. miejsce w dziedzinie inżynierii, natomiast w Global Discipline uplasowała się na 343. miejscu w specjalności Inżynieria mechaniczna.

Na szczególną uwagę zasługują wyniki w kategorii Global Specialty, gdzie Politechnika Białostocka została po raz pierwszy sklasyfikowana aż w pięciu nowych specjalnościach. Są to: Control Engineering (Automatyka) – 54. miejsce, Emotion Recognition (Rozpoznawanie emocji) – 54. miejsce, Water Treatment (Inżynieria oczyszczania wody) – 68. miejsce, Ecological Engineering (Inżynieria ekologiczna) – 74. miejsce oraz Failure Analysis (Analiza uszkodzeń) – 77. miejsce. Uczelnia odnotowała również znaczące awanse w porównaniu z ubiegłoroczną edycją rankingu – o 20 pozycji w specjalności Systems Management oraz o 14 miejsc w specjalności Bayesian Network.

Wysokie lokaty zajęli także naukowcy Politechniki Białostockiej. W prestiżowym zestawieniu Highly Ranked Scholars, obejmującym uczonych ocenianych za całokształt dorobku naukowego, znalazł się prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, który zajął 7. miejsce wśród zaledwie 16 polskich naukowców uwzględnionych w rankingu.

Profesor Tadeusz Kaczorek został również wyróżniony w globalnych zestawieniach dziedzin i specjalności, zajmując 1031. miejsce w dziedzinie Engineering, 306. miejsce w dyscyplinie Electrical and Computer Engineering, a także 1. miejsce na świecie w specjalności Electric Network oraz 2. miejsce w specjalności Linear System.

W gronie najwyżej ocenionych badaczy znaleźli się również dr hab. Romualdas Ginevičius, prof. PB, który zajął 8. miejsce w specjalności Business Economics, oraz prof. dr hab. inż. Marek Krętowski, sklasyfikowany na 10. miejscu w specjalności Decision Tree.

ScholarGPS jest jedną z najbardziej kompleksowych platform analitycznych oceniających dorobek naukowy na świecie. Ranking tworzony jest na podstawie analizy ponad 200 milionów publikacji naukowych, obejmujących artykuły, książki, rozdziały monografii, patenty oraz materiały konferencyjne. Ocenie podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje naukowe, z uwzględnieniem jakości, produktywności oraz wpływu prowadzonych badań mierzonego liczbą cytowań i indeksem Hirscha.

(pc)