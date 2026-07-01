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1 lipca, 2026

Akcja Lato w Białostockim Ośrodku Kultury – bogaty program wakacyjnych atrakcji

Konferencja zapowiadająca Akcje Lato fot. Paweł Cybulski Konferencja zapowiadająca Akcje Lato fot. Paweł Cybulski
Białostocki Ośrodek Kultury zaprezentował tegoroczną ofertę „Akcji Lato” – cyklu kulturalnych atrakcji, które przez całe wakacje będą odbywać się w różnych przestrzeniach miasta. Program obejmuje koncerty, kino plenerowe, warsztaty, spotkania edukacyjne oraz wydarzenia upamiętniające ważne rocznice historyczne.

 

Wakacyjna oferta BOK jest wyjątkowo bogata i różnorodna. Wśród propozycji znalazły się m.in. wydarzenia z cyklu Wschód Kultury Inny Wymiar, Katedralne Koncerty Organowe, kino letnie, Silent Disco, a także działania edukacyjne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska zaznaczyła, że celem „Akcji Lato” jest zebranie wszystkich propozycji w jedną spójną wakacyjną ofertę. Jak dodała, program ma łączyć pokolenia i zachęcać mieszkańców oraz gości do wspólnego spędzania czasu w przestrzeni miasta.

Już na początku lipca zaplanowano pokazy filmowe w ramach kina letniego oraz koncerty w Pawilonie Włoskim. W kolejnych tygodniach odbędą się m.in. koncerty, wydarzenia rodzinne oraz projekty edukacyjne organizowane w Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

Szczególną część oferty jest związana z historią i dziedzictwem Białegostoku. W sierpniu zaplanowano obchody rocznicy powstania w białostockim getcie, wykłady, spacery edukacyjne oraz działania upamiętniające społeczność żydowską miasta.

Organizatorzy podkreślają, że „Akcja Lato” to oferta dostępna dla wszystkich grup wiekowych – pełen program atrakcji znajdziecie TUTAJ

Patronem medialnym Akcji Lato jest Radio Akadera.

 

(pc)

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