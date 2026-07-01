Akcja Lato w Białostockim Ośrodku Kultury – bogaty program wakacyjnych atrakcji

Wakacyjna oferta BOK jest wyjątkowo bogata i różnorodna. Wśród propozycji znalazły się m.in. wydarzenia z cyklu Wschód Kultury Inny Wymiar, Katedralne Koncerty Organowe, kino letnie, Silent Disco, a także działania edukacyjne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska zaznaczyła, że celem „Akcji Lato” jest zebranie wszystkich propozycji w jedną spójną wakacyjną ofertę. Jak dodała, program ma łączyć pokolenia i zachęcać mieszkańców oraz gości do wspólnego spędzania czasu w przestrzeni miasta.

Już na początku lipca zaplanowano pokazy filmowe w ramach kina letniego oraz koncerty w Pawilonie Włoskim. W kolejnych tygodniach odbędą się m.in. koncerty, wydarzenia rodzinne oraz projekty edukacyjne organizowane w Centrum im. Ludwika Zamenhofa.

Szczególną część oferty jest związana z historią i dziedzictwem Białegostoku. W sierpniu zaplanowano obchody rocznicy powstania w białostockim getcie, wykłady, spacery edukacyjne oraz działania upamiętniające społeczność żydowską miasta.

Organizatorzy podkreślają, że „Akcja Lato” to oferta dostępna dla wszystkich grup wiekowych – pełen program atrakcji znajdziecie TUTAJ

Patronem medialnym Akcji Lato jest Radio Akadera.