Home
Wiadomości
Akcja Lato w Białostockim Ośrodku Kultury – bogaty program wakacyjnych atrakcji
Wiadomości
1 lipca, 2026
Akcja Lato w Białostockim Ośrodku Kultury – bogaty program wakacyjnych atrakcji
Konferencja zapowiadająca Akcje Lato fot. Paweł Cybulski
Białostocki Ośrodek Kultury zaprezentował tegoroczną ofertę „Akcji Lato” – cyklu kulturalnych atrakcji, które przez całe wakacje będą odbywać się w różnych przestrzeniach miasta. Program obejmuje koncerty, kino plenerowe, warsztaty, spotkania edukacyjne oraz wydarzenia upamiętniające ważne rocznice historyczne.
Wakacyjna oferta BOK jest wyjątkowo bogata i różnorodna. Wśród propozycji znalazły się m.in. wydarzenia z cyklu Wschód Kultury Inny Wymiar, Katedralne Koncerty Organowe, kino letnie, Silent Disco, a także działania edukacyjne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska zaznaczyła, że celem „Akcji Lato” jest zebranie wszystkich propozycji w jedną spójną wakacyjną ofertę. Jak dodała, program ma łączyć pokolenia i zachęcać mieszkańców oraz gości do wspólnego spędzania czasu w przestrzeni miasta.
Już na początku lipca zaplanowano pokazy filmowe w ramach kina letniego oraz koncerty w Pawilonie Włoskim. W kolejnych tygodniach odbędą się m.in. koncerty, wydarzenia rodzinne oraz projekty edukacyjne organizowane w Centrum im. Ludwika Zamenhofa.
Szczególną część oferty jest związana z historią i dziedzictwem Białegostoku. W sierpniu zaplanowano obchody rocznicy powstania w białostockim getcie, wykłady, spacery edukacyjne oraz działania upamiętniające społeczność żydowską miasta.
Organizatorzy podkreślają, że „Akcja Lato” to oferta dostępna dla wszystkich grup wiekowych – pełen program atrakcji znajdziecie TUTAJ
×
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.