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30 czerwca, 2026

Od studenta Politechniki Białostockiej do menedżera w firmie PLUM. Sebastian Matejczuk i jego „Drogi kariery”

Sebastian Matejczuk fot. Paweł Cybulski
Jak wygląda droga od studiów na Politechnice Białostockiej do zarządzania zespołem w jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm technologicznych regionu? O swojej karierze opowiada Sebastian Matejczuk – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej i line manager w firmie PLUM.

W rozmowie wspomina studenckie lata, pierwsze kroki na rynku pracy oraz kolejne etapy rozwoju zawodowego – od serwisanta do menedżera odpowiedzialnego za rozwój zespołów inżynierskich. Mówi także o tym, jakich kompetencji oczekuje dziś od młodych inżynierów i dlaczego warto angażować się w działalność kół naukowych już podczas studiów.

Posłuchaj kolejnego odcinka audycji „Drogi kariery” i przekonaj się, jak pasja do elektroniki może stać się początkiem zawodowej drogi:

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