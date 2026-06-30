Od studenta Politechniki Białostockiej do menedżera w firmie PLUM. Sebastian Matejczuk i jego „Drogi kariery”

30 czerwca, 2026

Sebastian Matejczuk fot. Paweł Cybulski Sebastian Matejczuk fot. Paweł Cybulski

Jak wygląda droga od studiów na Politechnice Białostockiej do zarządzania zespołem w jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm technologicznych regionu? O swojej karierze opowiada Sebastian Matejczuk – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej i line manager w firmie PLUM.

W rozmowie wspomina studenckie lata, pierwsze kroki na rynku pracy oraz kolejne etapy rozwoju zawodowego – od serwisanta do menedżera odpowiedzialnego za rozwój zespołów inżynierskich. Mówi także o tym, jakich kompetencji oczekuje dziś od młodych inżynierów i dlaczego warto angażować się w działalność kół naukowych już podczas studiów.

Posłuchaj kolejnego odcinka audycji „Drogi kariery” i przekonaj się, jak pasja do elektroniki może stać się początkiem zawodowej drogi: