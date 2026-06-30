Naukowcy z Politechniki Białostockiej i AGH pracują nad technologią, która może zrewolucjonizować diagnostykę. Posłuchaj rozmowy

30 czerwca, 2026

Agata Baranowska fot. Paweł Cybulski Agata Baranowska fot. Paweł Cybulski

Czy stany zapalne lub pierwsze oznaki nowotworu będzie można wykrywać jeszcze przed pojawieniem się objawów – bez skalpela i promieniowania rentgenowskiego? Nad takim rozwiązaniem pracują naukowcy z Politechniki Białostockiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Projekt Glass@Nanocrystal wykorzystuje światło oraz nanotechnologię do opracowania nowoczesnych, nieinwazyjnych metod diagnostycznych. Badacze z Politechniki Białostockiej będą odpowiadać za analizę właściwości optycznych innowacyjnych nanomateriałów, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w medycynie.

O kulisach współpracy z AGH, nowoczesnej aparaturze badawczej oraz perspektywach wykorzystania tej technologii opowiada dr inż. Agata Baranowska z Politechniki Białostockiej, kierowniczka zespołu badawczego.

Posłuchaj rozmowy z dr inż. Agatą Baranowską: