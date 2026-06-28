Lato bez filtra, czyli wakacyjna ramówka Radia Akadera

28 czerwca, 2026

Od 29 czerwca na 87,7 FM zaczynamy wakacje, ale lato w Radiu Akadera nie oznacza nudy. Wręcz przeciwnie!

Lato nie potrzebuje sztucznych efektów, pozowania ani playlist podsuwanych przez bezduszne algorytmy. Wystarczy dobra muzyka, ciekawe historie i ludzie z pasją. Lato bez filtra to nowa odsłona wakacyjnej ramówki Radia Akadera. Będzie wyraziście, naturalnie i bez kompromisów. Zagramy więcej muzyki, która zaskakuje, postawimy na autorskie audycje i pokażemy miejsca, ludzi oraz wydarzenia tworzące wakacyjny klimat Podlasia.

Wieczory niezmiennie pozostaną autorskie. Wśród wakacyjnych nowości polecamy wtorkowy „Babiniec”. Olga Wyszkowska udowodni Wam, że muzyka jest kobietą. Od klasycznych głosów aż po współczesność – muzyczna przestrzeń bez mężczyzn, choć zdecydowanie także dla mężczyzn! Na naszą antenę po dłuższej przerwie wraca Piotr Ignatowicz – basista znany m.in. z zespołu Starsabout przedstawi Wam swoje muzyczne inspiracje „Pomiędzy dźwiękami”, w każdą środę między 18:00 a 20:00. W czwartki o 18:00 usłyszycie natomiast premierowe odcinki „Trzasków i pisków” Tymoteusza Mojsaka.

Zmieniają się również godziny niektórych audycji. „Czułe granie” przenosi się na czwartkowe wieczory. Między 19:00 a 22:00 naszą antenę zdominują jazzowo-funkująco-groove’ujące letniaczki, przy których można się rozpłynąć. Wakacyjne zmiany obejmują także „Wydział Mroczno-Mechaniczny”, który w środy otwiera swoje podwoje godzinę wcześniej i nadaje godzinę dłużej, czyli już od 20:00.

Niezmiennie polecamy również nasze żelazne pozycje. We wtorki usłyszycie „Żabę z bagna, czyli punk w Radiu Akadera” oraz „Hutę Zwierzyniecka 4”, a w co drugi poniedziałek Adam Musiuk zaprosi Was na „Płyty z górnej półki”.

Lato sprzyja dłuższym wędrówkom, także po lesie. Jedną z wakacyjnych nowości będzie audycja „Przystanek Las”, realizowana we współpracy z Lasami Państwowymi. W poniedziałki o 9:15 (z powtórką o 16:45) odkryjemy leśne tajemnice Podlasia.

Nie zwalniamy także za dnia. Będziemy tam, gdzie dzieje się coś ciekawego – na koncertach, festiwalach, wydarzeniach plenerowych i studenckich inicjatywach. Nasz reporter Paweł Cybulski zbiera dla Was najciekawsze tematy, które grzeją miasto. Usłyszycie je codziennie o 16:20 i 17:20 w „Radiogramie”. W sobotnie południe Michał Czarnecki przygotuje dla Was „Naukowe poprawiny”, czyli przegląd najciekawszych – a czasem najbardziej kuriozalnych – odkryć ze świata nauki.

No właśnie, odkryć… Lato to czas odkrywania. Dlatego na naszej antenie nie zabraknie nowej muzyki, debiutantów i artystów, których warto poznać, zanim zrobi się o nich naprawdę głośno. Kuźnią młodych kapel pozostaje także Lista Przebojów Kultowej Akadery, niezmiennie nadawana w poniedziałki o 18:00. Prowadzi ją Magda Juchnowicz, która czeka także na Wasze muzyczne propozycje w piątkowym, wieczornym „Kultywatorze”.

Zabierzcie nas ze sobą na plażę, na rower, do lasu, do samochodu i wszędzie tam, gdzie lato smakuje najlepiej. Słuchajcie Radia Akadera na 87,7 FM i online.

Lato bez filtra. Bez pośpiechu, algorytmów i kompromisów – tylko na 87,7 FM!