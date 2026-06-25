Podróże z Erasmusem. Portugalia oczami studentów Politechniki Białostockiej

25 czerwca, 2026

Michał Borysiewicz i Karolina Pierzchało fot. Paweł Cybulski Michał Borysiewicz i Karolina Pierzchało fot. Paweł Cybulski

Czy Erasmus to tylko nauka za granicą? Karolina Pierzchało i Michał Borysiewicz udowadniają, że to znacznie więcej – podróż, która zmienia sposób patrzenia na świat, pozwala poznawać nowych ludzi i odkrywać miejsca, do których być może nigdy nie trafiłoby się jako turysta.

Posłuchaj rozmowy z Karoliną Pierzchało i Michałem Borysiewiczem:

W najnowszej audycji „Podróże z Erasmusem” studenci Politechniki Białostockiej opowiadają o swoim wyjeździe do Portugalii. W rozmowie z Pawłem Cybulskim wspominają życie studenckie w nadmorskiej Vianie do Castelo, codzienność w międzynarodowym akademiku, spotkania z ludźmi z różnych zakątków Europy oraz podróże po Portugalii, Hiszpanii i Maroku.

Nie zabraknie także opowieści o zaskoczeniach, jakie czekały na nich po przyjeździe. Zamiast słonecznych plaż na początku pobytu przywitały ich chłód, deszcz i silny wiatr. Jak jednak podkreślają, właśnie dzięki temu jeszcze bardziej zintegrowali się z innymi studentami Erasmusa i stworzyli przyjaźnie, które trwają do dziś.

Goście audycji mówią również o portugalskim stylu życia, który ich zdaniem jest spokojniejszy i mniej stresujący niż codzienność w Polsce. Przyznają, że po kilku miesiącach spędzonych na drugim końcu Europy wrócili do kraju bogatsi o nowe doświadczenia, znajomości i większą pewność siebie.

Dlaczego warto choć raz w życiu wyjechać na Erasmusa? Jak wygląda studiowanie za granicą i czego można nauczyć się poza salą wykładową? O tym wszystkim usłyszycie w najnowszym wydaniu audycji „Podróże z Erasmusem”.

(pc)