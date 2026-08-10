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10 sierpnia, 2026

Przyznano Nagrody Sportowe Województwa Podlaskiego za 2025 rok. Posłuchaj relacji

przyznanie-nagrod-przez-samorzad-wojewodztwa-podlaskiego-za-2025-rok-w-ogrodzie-opery-i-filharmonii-podlaskiej fot. Kamil Piłaszewicz
W ogrodzie Opery i Filharmonii Podlaskiej, w piątek 7 sierpnia 2026 roku, samorząd Województwa Podlaskiego uhonorował pięcioro osób za sukcesy, promowanie regionu na arenach krajowych i międzynarodowych oraz rozwój sportu w podlaskim.

Wyróżnienia przyznano za osiągnięcia z 2025 roku i w 5 kategoriach: najlepszy sportowiec, najlepszy młody sportowiec, najlepszy sportowiec z niepełnosprawnością, najlepszy trener i za całokształt działalności na rzecz sportu.

Otrzymali je kolejno: Maria Żodzik – lekkoatletka, specjalizująca się w skoku wzwyż, Ivan Rakitski – uprawiający strzelectwo sportowe, specjalizujący się w konkurencjach pistoletowych, Paweł Arciszewski – kolarz szosowy i górski osób niesłyszących, Urszula Kamińska – trener short tracku ŁKS Juvenia Białystok i reprezentacji Polski oraz Waldemar Leszczyński – wieloletni działacz i organizator, a obecnie sekretarz w Podlaskiej Radzie Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Białymstoku.

Zapraszamy do wysłuchania relacji ze wspomnianego wręczenia nagród.

(kp)

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