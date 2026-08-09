XI Tribalanga Festival potrwa od 13 do 16 sierpnia 2026

9 sierpnia, 2026

Tribalanga Festival, fot. Jerzy Doroszkiewicz Tribalanga Festival, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Festiwal Tribalanga to wielowymiarowe wydarzenie kulturalne odbywające się w sercu podlaskiej natury, które zachęca uczestników do porzucenia codziennych rutyn na rzecz głębokiego wypoczynku w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Pełne doświadczenie tej imprezy wymaga kilkudniowego pobytu pod namiotem lub w kamperze, co pozwala na autentyczne połączenie się z pierwotną naturą. Przestrzeń festiwalowa w Łazach jest budowana ręcznie z wykorzystaniem naturalnych surowców, a nad jej unikalną oprawą wizualną czuwają lokalni artyści i architekci. Program obejmuje nie tylko szeroki wachlarz muzyki etnicznej i transowej wykonawców z całego świata, ale także liczne warsztaty, animacje dla dzieci oraz bogatą strefę gastronomiczną z regionalną kuchnią i kuchniami świata.

Festiwal ma charakter prorodzinny i wspólnotowy, oferując bezpieczne enklawy dla rodziców oraz rytualne ceremonie otwarcia integrujące przybyłych gości.

Całość Tribalangi stanowi zaproszenie do odkrywania własnej tożsamości w harmonii z przyrodą, z dala od zgiełku miasta i technologii.

O idei i tegorocznych atrakcjach festiwalu Tribalanga z Joanną Sićko rozmawia #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz.

Program