Balony ponownie wystartują z kampusu Politechniki Białostockiej. Zobacz, jak było rok temu

7 sierpnia, 2026

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

Kolorowe balony ponownie pojawią się nad kampusem Politechniki Białostockiej. W dniach 20 i 21 sierpnia odbędzie się VIII Fiesta Balonowa „Dolina Narwi”, podczas której z terenów zielonych przed Wydziałem Elektrycznym wystartuje 15 załóg balonowych. To jedno z najbardziej widowiskowych atrakcji plenerowych w regionie, które co roku przyciąga mieszkańców Białegostoku i miłośników lotnictwa. Loty zaplanowano podczas wieczornych oraz porannych sesji, a udział jest bezpłatny.

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W programie znalazły się także dodatkowe atrakcje. Wieczorem 20 sierpnia ulicami Białegostoku przejedzie efektowny korowód balonów z zapalonymi palnikami. Z kolei 22 sierpnia impreza przeniesie się do Turośni Kościelnej, gdzie odbędą się poranne loty, rodzinny piknik oraz nocny pokaz z udziałem balonów.

Jak podkreśla rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, latanie balonem wymaga nie tylko znajomości praw fizyki, ale także umiejętności wykorzystania sił natury. Nagrodą jest wyjątkowe poczucie przestrzeni i swobody w powietrzu.

Starty balonów odbędą się:

20 sierpnia (czwartek) – godz. 18:00–20:00

– godz. 21 sierpnia (piątek) – godz. 5:30–6:30 oraz 18:00–20:00

Organizatorzy przypominają, że loty są uzależnione od warunków atmosferycznych, dlatego godziny i miejsce startów mogą ulec zmianie.

(pc)