Planszówki, gry XXL i malowanie figurek. Fundacja Grający Białystok zaprasza na sierpniowe spotkania

6 sierpnia, 2026

Jan Wyspiański fot. Paweł Cybulski Jan Wyspiański fot. Paweł Cybulski

Latem można odpoczywać na wiele sposobów – podróżując, uprawiając sport albo… grając w planszówki. Fundacja Grający Białystok przygotowała na sierpień cykl bezpłatnych spotkańń dla miłośników gier, rodzin i wszystkich, którzy chcą ciekawie spędzić czas. O szczegółach sierpniowego kalendarza opowiedział w Radiu Akadera Jan Wyspiański, prezes Fundacji Grający Białystok. W rozmowie z Pawłem Cybulskim zapowiedział między innymi planszówki w parkach, gry XXL, warsztaty malowania figurek oraz spotkania w przestrzeni miejskiej.

Posłuchaj rozmowy tutaj:

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 sierpnia w Parku Konstytucji 3 Maja w Białymstoku. Na uczestników czekać będą planszówki w parku oraz gry XXL – wielkoformatowe wersje popularnych zabaw, wykonane między innymi z drewna. To propozycja zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.

– Gry XXL dają niesamowitą frajdę międzypokoleniową. Wydaje się, że to zabawa tylko dla dzieci, ale kilka minut wystarczy, żeby przekonać się, że dorośli również świetnie się przy nich bawią – mówił Jan Wyspiański.

Kolejne spotkanie zaplanowano 21 sierpnia w Bibliotece Publicznej w Sokółce. Oprócz planszówek odbędą się tam warsztaty malowania figurek. Organizatorzy podkreślają, że nie trzeba mieć doświadczenia ani własnych modeli – instruktorzy pokażą podstawowe techniki i pomogą rozpocząć przygodę z tym hobby.

Malowanie figurek, kojarzone często z grami bitewnymi takimi jak Warhammer, coraz częściej przyciąga osoby szukające spokojnej, kreatywnej aktywności.

– To czynność bardzo relaksująca, rozwijająca skupienie i zdolności manualne. Można przy okazji odkryć zupełnie nową pasję – podkreślał prezes Fundacji Grający Białystok.

22 sierpnia Fundacja zaprosi mieszkańców do Galerii Alfa na kolejną odsłonę wydarzenia „Alfa na planszy”. Jak przekonują organizatorzy, centrum handlowe stało się miejscem, gdzie osoby nieznające wcześniej gier planszowych mogą spontanicznie dołączyć do zabawy.

– Wiele osób najpierw obserwuje z bezpiecznej odległości, zastanawia się, czy to dla nich, a później siada przy stole i zaczyna grać. To pokazuje, że planszówki mogą być dostępne absolutnie dla każdego – mówił Jan Wyspiański.

Sierpniowy cykl zakończy się 23 sierpnia w Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie ponownie odbędą się planszówki oraz warsztaty malowania figurek.

Wszystkie wydarzenia rozpoczynają się o godz. 12:00. Organizatorzy zapewniają gry, stoły, krzesła oraz opiekę animatorów. Uczestnicy mogą przynieść także własne tytuły i zaprosić znajomych.

Fundacja Grający Białystok zachęca, aby spróbować gier nawet osoby, które wcześniej nie miały z nimi kontaktu.

– Nie trzeba znać zasad, nie trzeba mieć własnych gier. Wystarczy przyjść i spróbować – przekonują organizatorzy.

Sierpniowy kalendarz Fundacji Grający Białystok: