Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy 2026 już 9 września w Politechnice Białostockiej

3 sierpnia, 2026

fot. Dariusz Piekut/ PB fot. Dariusz Piekut/ PB

Jak przygotować się do matury 2027? Jaki kierunek studiów wybrać? Jak wygląda nauka na uczelni technicznej? Odpowiedzi na te pytania maturzyści z województwa podlaskiego znajdą podczas Białostockiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2026, który odbędzie się 9 września na kampusie Politechniki Białostockiej. Wstęp jest bezpłatny.

Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy to jedno z najważniejszych wydarzeń edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych planujących swoją przyszłość akademicką. Tegoroczna edycja odbędzie się na terenie Politechniki Białostockiej – największej uczelni technicznej w Polsce północno-wschodniej.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele i doradcy zawodowi będą mogli zapoznać się z ofertą uczelni wyższych, porozmawiać ze studentami i wykładowcami oraz zdobyć praktyczne informacje dotyczące egzaminu maturalnego i rekrutacji na studia.

Poznaj ofertę Politechniki Białostockiej

Podczas wydarzenia Politechnika Białostocka zaprezentuje swoją ofertę 32 kierunków studiów inżynierskich i licencjackich. Kandydaci dowiedzą się m.in.:

jakie kierunki studiów oferuje uczelnia,

jak wygląda proces rekrutacji,

jakie są zasady przyjęć na poszczególne kierunki,

jak można korzystać z akademików, stypendiów i innych form wsparcia,

jakie możliwości rozwoju dają studenckie koła naukowe.

Na stoiskach Politechniki Białostockiej pojawią się także przedstawiciele kół naukowych, którzy zaprezentują swoje projekty i konstrukcje. To właśnie dzięki działalności w kołach studenci zdobywają praktyczne doświadczenie, rozwijają swoje zainteresowania i odnoszą sukcesy na krajowych oraz międzynarodowych zawodach.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyć się będą politechniczne tablice matematyczne zawierające najważniejsze wzory przydatne podczas egzaminu maturalnego.

Eksperci OKE przygotują uczniów do matury 2027

Ważnym elementem Białostockiego Salonu Maturzystów będą spotkania z ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Uczniowie otrzymają informacje bezpośrednio od osób odpowiedzialnych za przygotowanie i organizację egzaminów.

Eksperci OKE omówią m.in.:

zasady przeprowadzania matury w 2027 roku,

wymagania egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języków obcych,

najważniejsze informacje dotyczące przedmiotów dodatkowych,

procedury egzaminacyjne i najczęstsze pytania maturzystów.

To okazja, aby rozwiać wątpliwości i lepiej zaplanować przygotowania do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu.

Studia techniczne – inwestycja w przyszłość

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że wybór kierunku studiów powinien być świadomą decyzją opartą nie tylko na zainteresowaniach, ale także na znajomości możliwości rozwoju i potrzeb rynku pracy.

Politechnika Białostocka pokazuje maturzystom, że studia techniczne łączą wiedzę akademicką z praktyką, a zdobywane kompetencje odpowiadają na potrzeby współczesnej gospodarki.

Podczas Salonu maturzyści będą mogli porozmawiać z przedstawicielami uczelni, poznać atmosferę kampusu i zobaczyć, jak wygląda życie studenckie.

Białostocki Salon Maturzystów Perspektywy 2026

Data: 9 września 2026 r.

Godziny: 9:00–14:30

Miejsce: Kampus Politechniki Białostockiej, Wydział Elektryczny, ul. Wiejska 45 C, Białystok

Wstęp: bezpłatny

Więcej informacji o ofercie studiów Politechniki Białostockiej:

https://kandydacipb.edu.pl/

(pc)