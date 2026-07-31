VII Truck Show Podlasie w Białymstoku. Ciężarówki, koncerty i motoryzacyjne emocje na Chorten Arenie

31 lipca, 2026

źródło: Chorten Arena źródło: Chorten Arena

Białystok na kilka dni stanie się stolicą polskiego transportu ciężarowego. Od 31 lipca do 2 sierpnia na parkingu Stadionu Miejskiego przy ul. Słonecznej 1 odbędzie się VII edycja ogólnopolskiego zlotu Truck Show Podlasie.

Na uczestników wydarzenia czekają dziesiątki wyjątkowych pojazdów – efektownie ozdobione ciągniki siodłowe i naczepy, które będzie można podziwiać podczas prezentacji oraz konkursów. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla całych rodzin: strefę zabaw dla dzieci, animacje, konkursy, loty helikopterem oraz akcję charytatywną.

Zlot rozpocznie się w piątek 31 lipca. Wieczorem zaplanowano przejazd kolumny ciężarówek ulicami Białegostoku i prezentację pojazdów mieszkańcom.

Główna część wydarzenia odbędzie się w sobotę. Od rana kierowcy będą rywalizować w konkursach, a po południu oficjalnie rozpocznie się zlot dla odwiedzających. Wieczorem publiczność czekają koncerty – na scenie wystąpią m.in. Forti, Imperium, Adam Chrola oraz Iness. Jedną z najbardziej widowiskowych atrakcji będzie nocny pokaz oświetlenia ciężarówek i wybór najładniej przygotowanego pojazdu.

W niedzielę odbędzie się finał zlotu, ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród.

VII Truck Show Podlasie potrwa od 31 lipca do 2 sierpnia. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny.

(pc)