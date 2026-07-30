Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania powstaje w Podlaskiem. Wymienią 50 syren alarmowych

30 lipca, 2026

źródło: Krzysztof Zdanuczyk/ PUW źródło: Krzysztof Zdanuczyk/ PUW

W województwie podlaskim trwa modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Do końca 2027 roku wymienionych zostanie 50 syren alarmowych, powstanie także nowoczesny system łączności oraz maszty wspierające infrastrukturę bezpieczeństwa. Całkowita wartość projektu to 8,5 mln zł.

Jedna z nowych elektronicznych syren została zamontowana przy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. To właśnie tam przedstawiciele administracji rządowej, samorządu i służb przedstawili szczegóły programu realizowanego w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021–2027.

– Realizujemy bardzo ważny program związany z budowaniem bezpieczeństwa i ochroną ludności poprzez modernizację systemu ostrzegania i alarmowania. W samym Białymstoku wymienionych zostanie 35 syren alarmowych. 26 z nich już zostało zmodernizowanych – mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

Nowe urządzenia zastępują starsze syreny mechaniczne. Umożliwiają nie tylko emisję tradycyjnego sygnału dźwiękowego, ale także przekazywanie komunikatów głosowych. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli otrzymywać bardziej precyzyjne informacje o zagrożeniach.

Modernizacja obejmuje również stworzenie spójnego systemu łączności, który połączy wojewodę, służby oraz jednostki samorządu terytorialnego. System ma działać także w sytuacji awarii tradycyjnych kanałów komunikacji.

– Chodzi o to, aby w sytuacjach kryzysowych informacja mogła szybko i skutecznie dotrzeć zarówno do służb, jak i mieszkańców – podkreślił wojewoda.

W Białymstoku działa obecnie 99 syren alarmowych – najwięcej spośród wszystkich miejscowości w regionie. Jak zaznaczył prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, modernizacja systemu zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

– Nowe syreny będą mogły przekazywać nie tylko sygnały alarmowe, ale również komunikaty głosowe. To bardzo ważne, bo mieszkańcy muszą wiedzieć nie tylko, że wystąpiło zagrożenie, ale także czego ono dotyczy – mówił prezydent.

O znaczeniu skutecznego systemu ostrzegania przypomniał również zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Dariusz Łukaszewicz. Straż pożarna również modernizuje własne systemy alarmowania – w jednostkach PSP i OSP w regionie zamontowano już 73 elektroniczne systemy alarmowe o wartości ponad 2,3 mln zł.

– Najważniejszym elementem jest integracja tych systemów. Chcemy, aby służby mogły wzajemnie się wspierać i szybciej reagować w sytuacjach zagrożenia – zaznaczył st. bryg. Łukaszewicz.

Przedstawiciele służb przypominają, że sygnałów alarmowych nie należy ignorować. W przypadku ich uruchomienia mieszkańcy powinni przede wszystkim znaleźć bezpieczne miejsce, a następnie szukać potwierdzonych informacji – m.in. w komunikatach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, służb oraz wiarygodnych mediach. Modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania w województwie podlaskim ma zostać zakończona do 2027 roku.

(pc)