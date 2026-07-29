Peleton Pamięci po raz dziesiąty przejedzie ulicami Białegostoku. Ruszyły zapisy

29 lipca, 2026

źródło: Muzeum Pamięci Sybiru źródło: Muzeum Pamięci Sybiru

Białystok po raz dziesiąty uczci pamięć ofiar historii podczas Peletonu Pamięci. Jubileuszowa edycja wydarzenia odbędzie się 23 sierpnia 2026 roku o godz. 17.00. Uczestnicy wyruszą z placu przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki i przejadą około 8-kilometrową trasą prowadzącą przez miejsca związane z historią miasta w okresie II wojny światowej.

O szczegółach jubileuszowej edycji wydarzenia poinformowano podczas konferencji prasowej, która odbyła się 28 lipca w Muzeum Pamięci Sybiru. Peleton Pamięci od dekady łączy aktywność fizyczną z edukacją historyczną i wspólnym upamiętnieniem ofiar sowieckiej agresji.

– 23 sierpnia 1939 roku to jeden z najczarniejszych dni w dziejach Europy i Polski. Tego dnia podpisano pakt Ribbentrop–Mołotow, którego konsekwencją był atak Niemiec na Polskę 1 września. Aby przywołać tę historię, właśnie tego dnia organizowany jest Peleton Pamięci – mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru prof. Wojciech Śleszyński podkreślił, że wydarzenie z lokalnej inicjatywy stało się projektem o szerszym, międzynarodowym znaczeniu.

– Peleton jest najdłużej realizowanym przez nas wydarzeniem cyklicznym, które narodziło się dekadę temu jako inicjatywa lokalna. Dziś, wspólnie z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej, opowiadamy tę historię całemu światu – zaznaczył.

W wydarzeniu mogą uczestniczyć mieszkańcy w każdym wieku. Organizatorzy zapraszają osoby poruszające się na rowerach, hulajnogach, rolkach oraz wrotkach. Szczególnie zachęcają do udziału całe rodziny – Peleton Pamięci ma być nie tylko formą aktywności, ale także okazją do poznania historii miasta i wspólnego przeżywania pamięci o ofiarach.

Zapisy na jubileuszową edycję potrwają do 13 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania miejsc.

Peleton Pamięci ma również wymiar międzynarodowy. W sierpniu wydarzenia organizowane będą także w miastach partnerskich Europy Środkowo-Wschodniej:

Ryga (Łotwa) – 18 sierpnia

– 18 sierpnia Tallin (Estonia) – 20 sierpnia

– 20 sierpnia Wilno (Litwa) – 21 sierpnia

– 21 sierpnia Kiszyniów (Mołdawia) – 30 sierpnia

(pc)