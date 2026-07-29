LasFest – 9. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lesie Edycja Dziupli

29 lipca, 2026

Grupa Coincidentia – Lalki, fot. Jerzy Doroszkiewicz Grupa Coincidentia – Lalki, fot. Jerzy Doroszkiewicz

W dniach 9–16 sierpnia 2026 roku w Siedlisku Kultury Solniki 44 odbędzie się LasFest – 9. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Lesie. Przez osiem dni publiczność będzie mogła bezpłatnie uczestniczyć w spektaklach, działaniach laboratoryjnych, koncertach, projekcjach filmowych oraz spotkaniach z artystami z Polski, Niemiec, Węgier, Francji, Izraela i Stanów Zjednoczonych. Na wydarzenia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja bezpłatnych wejściówek.

LasFest 2026 – Edycja Dziupli zaprezentuje teatr, który łączy to, co ukryte, z tym, co jawne. Teatr, który powstaje w procesach niewidocznych dla oka, a objawia się nagle i z zaskakującą mocą. Teatr, który potrzebuje bezpiecznej przestrzeni rozwoju, aby móc konfrontować się z tym, co trudne, wypierane lub pomijane. Dziupla jest tu metaforą twórczego schronu: miejsca, gdzie dojrzewają idee, fermentują emocje, a artyści i artystki mogą pozwolić sobie na ryzyko, eksperyment i szczerość. Program dziewiątej edycji czerpie inspirację z tej dwoistości – z potrzeby ochrony i ekspozycji, z ruchu pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, ciszą i głosem, ukryciem i ujawnieniem.

Posłuchaj rozmowy jaką z organizatorem festiwalu dr. hab. Pawłem Chomczykiem z Grupy Coincidentia przeprowadził #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz

PROGRAM

9.08 godz.19.00 „Animal Farm” Figurentheater Wilde & Vogel and Friends (DE)/R

10.08 godz.19.00 „Animal Farm” Figurentheater Wilde & Vogel and Friends (DE)/R

11.08 godz. 18.30 Pokaz finałowy warsztatu „Abstract Marionettes” Magamura Creative Workshop/Milada i Szilárd Boráros (HU)/R

11.08 godz. 20.00 „Valeska Valeska Valeska Valeska” Fundacja Performa (PL)/R

12.08 godz. 20.00 „Escape” Nóra Varga Vermes (HU)/R

12.08 godz. 22.00 Noc Perseidów – nocny spektakl spadających gwiazd z muzyką na żywo/Burakura feat. Jerzy Mazzoll (PL)

13.08 godz. 18.00 LasLab: „Hansel &” Kevin Augustine (USA)/R

13.08 godz. 20.00 „Lalki” Grupa Coincidentia (PL)/tłumaczenie na PJM/R

14.08 godz. 12.00 – 20.00 LasLab: „Partycypacja tworzenia #ŁUBsztuki” Małgorzata Tarasewicz-Wosik (PL)

14.08 godz. 20.00 LasLab: „Hansel &” Kevin Augustine (USA)/R

14.08 godz. 21.30 LasMóvi/leśny pokaz filmów krótkometrażowych/Replika 19. Lubelskiego Festiwalu Filmowego (PL) + rozmowa z kuratorem Maciejem Misztalem

15.08 godz. 18.00 „À la carte” Golden Delicious (FR/ISR)/R

​15.08 godz. 20.00 „Matiére Sombre” Compagnie Fleur Lemercier (FR)/R

16.08 godz. 18.00 „À la carte” Golden Delicious (FR/ISR)/R

16.08 godz. 20.00 koncert L.Stadt (PL)

R – rozmowa z twórcami

Rezerwacja bezpłatnych wejściówek: rezerwacje.s44@gmail.com

(jd)