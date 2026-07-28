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Politechnika Białostocka z ponad 1,4 mln zł z NAWA. Robotycy będą współpracować z uczelnią z Meksyku
Wiadomości
28 lipca, 2026
Politechnika Białostocka z ponad 1,4 mln zł z NAWA. Robotycy będą współpracować z uczelnią z Meksyku
fot. Dariusz Piekut
Ponad 1,4 mln zł dofinansowania zdobyła Politechnika Białostocka na międzynarodowy projekt rozwijający kompetencje studentów w dziedzinie robotyki. Dzięki wsparciu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) młodzi konstruktorzy z Białegostoku będą wspólnie z partnerami z Meksyku projektować, budować i programować autonomiczne roboty mobilne.
Projekt „Od wizji do działania: Partnerstwo strategiczne na rzecz liderów nowej generacji”, przygotowany przez dr. inż. Rafała Grądzkiego oraz dr. hab. inż. Kazimierza Dzierżka, prof. PB z Wydziału Mechanicznego, otrzymał 1 419 200 zł dofinansowania w programie Partnerstwa Strategiczne NAWA.
Partnerem białostockiej uczelni została Universidad Iberoamericana Ciudad de México (IBERO). W ramach dwuletniej współpracy studenci obu uczelni będą wymieniać doświadczenia z zakresu projektowania konstrukcji mechanicznych, elektroniki oraz programowania autonomicznych robotów.
Projekt zakłada przygotowanie materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń online i warsztatów w Polsce oraz Meksyku, budowę co najmniej sześciu autorskich robotów mobilnych, a także wspólny udział w najważniejszych międzynarodowych zawodach robotycznych. Powstanie również specjalny mikroprogram kształcenia, który będzie mógł być wykorzystywany w kolejnych projektach edukacyjnych.
Jak podkreśla dr inż. Rafał Grądzki, współpraca pozwoli studentom poznać metody nauczania stosowane na uczelni partnerskiej, udoskonalić własne konstrukcje i zdobyć doświadczenie podczas międzynarodowej rywalizacji. Roboty budowane w ramach projektu będą wykorzystywać rozwiązania stosowane zarówno w konstrukcjach amatorskich, jak i profesjonalnej robotyce przemysłowej.
Za część mechaniczną, projektowanie układów sterowania oraz przygotowanie płytek PCB odpowiadać będzie Politechnika Białostocka. Z kolei partner z Meksyku zajmie się opracowaniem oprogramowania robotów.
Współpraca obu uczelni trwa od 2022 roku i zaowocowała już wspólnymi publikacjami naukowymi oraz wymianą akademicką. Nowy projekt będzie realizowany od 1 października 2026 roku do 30 września 2028 roku.
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