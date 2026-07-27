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27 lipca, 2026

Plac Piłsudskiego sceną wolności i polifonią Podlasia, czyli „Muzyczny Białystok 2026” – od reggae po hip-hop.

źródło: SUPERNOVA Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych
Białystok po raz kolejny udowadnia, że lokalna scena muzyczna tętni życiem. W najbliższy piątek, 31 lipca 2026 roku, Plac im. Józefa Piłsudskiego zamieni się w wielką strefę muzyki na żywo.
Wszystko za sprawą darmowego koncertu plenerowego „Muzyczny Białystok”, który połączy artystów reprezentujących najróżniejsze gatunki i pokolenia.

Koncert zaplanowano w godzinach 18:00–22:00. Na scenie spotkają się zarówno młode talenty, jak i uznani na podlaskiej scenie artyści, reprezentujący niezwykle szeroki wachlarz gatunków muzycznych.
Usłyszymy m.in. wokalistów Inner Voice Studio, energetyczne rytmy w wykonaniu Drum Girls oraz reggae od zespołu Blue Mahoe.
Nie zabraknie też mocnych lokalnych akcentów: rapu połączonego z tradycyjnym śpiewem w wykonaniu Maxima i Oliczki, nowoczesnych brzmień Anny Karolskiej,
elektronicznych eksperymentów Miss God oraz gościnnego występuj podlaskich ikon hip-hopu – Lukasyno i Kriso. Całość zamknie nowojorski set DJ-ski w wykonaniu Jesmati.
Całośc poprowadzi Kolorek, dbając o płynny przepływ między tak skrajnie różnymi nurtami muzycznymi.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Supernova,

Wstęp na imprezę jest całkowicie bezpłatny.

(cn)

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