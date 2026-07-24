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24 lipca, 2026

Mural o zdrowiu psychicznym na ścianie białostockiego akademika

oficjalna-prezentacja-muralu-kis-ogorki-nie-emocje fot. Kamil Piłaszewicz
Na ścianie Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pojawił się mural z hasłem „Kiś Ogórki, Nie Emocje”. To kolejna odsłona kampanii „Don’t Worry Be Yourself”, która zachęca do otwartego rozmawiania o emocjach i dbania o zdrowie psychiczne.

Projekt został zrealizowany przez Up To Date Festival we współpracy z białostockim Uniwersytetem Medycznym oraz Kliniką Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Autorem grafiki jest Andrzej Milewski, znany jako „Andrzej Rysuje”.

Twórcy akcji podkreślają, że rozmowa o emocjach pomaga lepiej radzić sobie ze stresem, zmniejsza poczucie osamotnienia oraz przełamuje stereotypy związane ze zdrowiem psychicznym.

Kampanii towarzyszy również strona internetowa www.kisogorkinieemocje.pl, na której zamieszczono informacje o projekcie oraz numery telefonów pomocowych dla osób w kryzysie psychicznym.

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Zapraszamy do wysłuchania relacji z oficjalnej prezentacji muralu „Kiś Ogórki, Nie Emocje”:

(kp)

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