Mural o zdrowiu psychicznym na ścianie białostockiego akademika

Na ścianie Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pojawił się mural z hasłem „Kiś Ogórki, Nie Emocje”. To kolejna odsłona kampanii „Don’t Worry Be Yourself”, która zachęca do otwartego rozmawiania o emocjach i dbania o zdrowie psychiczne.
Projekt został zrealizowany przez Up To Date Festival we współpracy z białostockim Uniwersytetem Medycznym oraz Kliniką Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Autorem grafiki jest Andrzej Milewski, znany jako „Andrzej Rysuje”.
Twórcy akcji podkreślają, że rozmowa o emocjach pomaga lepiej radzić sobie ze stresem, zmniejsza poczucie osamotnienia oraz przełamuje stereotypy związane ze zdrowiem psychicznym.
Kampanii towarzyszy również strona internetowa www.kisogorkinieemocje.pl, na której zamieszczono informacje o projekcie oraz numery telefonów pomocowych dla osób w kryzysie psychicznym.
(kp)