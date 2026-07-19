Nowości muzyczne #30/2026

19 lipca, 2026

Ten język zrozumie każdy. „Foreign Tongues” to nowy album The Rolling Stones, który polecamy jako naszą płytę tygodnia. Inna legenda z Anglii – Echo & The Bunnymen – po dwunastu latach milczenia przypomina o sobie singlem „Brussels Is Haunted”. Punkowy Gallus doleje oliwy do ognia, a Maja Kleszcz i Wojciech Waglewski nie każą długo czekać na odpowiedź – w końcu sami zapraszają do ognia.

Echo & The Bunnymen – Brussels Is Haunted

Może nie są najsławniejszą grupą muzyczną z Liverpoolu, ale po prawie pół wieku na scenie Echo & The Bunnymen wciąż potrafią zaskoczyć. I robią to właśnie teraz – po 12 latach przerwy wracają z premierowym materiałem, zapowiadając album „Apples For Isaac”, który ukaże się 18 września. Pierwszym zwiastunem płyty jest singiel „Brussels Is Haunted”.

Nowy utwór „unosi się nad Brukselą i przygląda się ludziom, którzy przewinęli się przez miasto niczym duchy”. Melancholia, przestrzenne gitarowe pejzaże i niepowtarzalny głos Iana McCullocha ponownie tworzą świat, który od dekad wyróżnia Echo & The Bunnymen na tle brytyjskiej sceny alternatywnej.

„Apples For Isaac” będzie pierwszym albumem studyjnym od czasu „Meteorites” z 2014 roku. W nagraniach brał udział Clem Burke, perkusista Blondie, który zagrał w dziesięciu utworach – muzycy dedykują mu cały projekt po jego nagłej śmierci.

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Gallus – Sick Bastards

Szkocki zespół Gallus wraca z nowym singlem „Sick Bastards”, który zapowiada drugi album formacji. Płyta „Life Is Bliss” ukaże się 25 września, a najnowszy utwór daje przedsmak tego, czego można spodziewać się po nowym materiale – bezkompromisowej energii, ostrego humoru i charakterystycznego dla zespołu spojrzenia na ludzkie słabości.

„Sick Bastards” to pędzący, punkowy numer z dużą dawką ironii. Bohater utworu zamiast zmierzyć się z konsekwencjami własnych decyzji, wybiera atak na otoczenie i szukanie winnych wszędzie, tylko nie u siebie. Gallus z typowym dla siebie czarnym humorem pokazują, że nawet w największym chaosie można znaleźć coś przewrotnie zabawnego.

Od momentu, gdy w 2017 roku powstali w jednym z pubów w Glasgow, którego nazwę dumnie noszą, Gallus idą jak burza przez brytyjską scenę. Słyną z żywiołowych koncertów, grali u boku Biffy Clyro i występowali na festiwalach takich jak SXSW, Primavera Sound, Iceland Airwaves, The Great Escape, 2000trees czy ESNS. Jesienią ruszą w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, a jej finałem będzie największy jak dotąd solowy koncert zespołu w rodzinnym Glasgow.

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Maja Kleszcz feat. Wojciech Waglewski – Zaproście mnie do ognia

Kolejny singiel Mai Kleszcz z nadchodzącej płyty „Nieklikalność” jest opowieścią o poszukiwaniu i znaczeniu wymiany międzypokoleniowej.

W świecie ślepej gonitwy za tym co nowe, rodzi się naturalna tęsknota za mądrością jaką daje tylko czas i doświadczenie. To przy ogniu dawaliśmy sobie moc, wymieniając się witalnością i wiedzą. Mimo tysięcy lat, nic się w naszej naturze nie zmieniło.

W piosence gościnnie zaśpiewał i zagrał solówkę Wojciech Waglewski.

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Płyta tygodnia: The Rolling Stones – Foreign Tongues

Ponad sześć dekad kariery i wciąż niegasnąca twórcza energia. „Foreign Tongues”, nowy album The Rolling Stones, udowadnia, że jeden z najważniejszych zespołów w historii rocka nadal potrafi zaskakiwać, łącząc swoje klasyczne brzmienie z nowymi inspiracjami.



„Foreign Tongues” trafia do słuchaczy niespełna trzy lata po premierze nagrodzonego statuetką Grammy albumu „Hackney Diamonds”, który zdobył szczyty list sprzedaży na całym świecie i uzyskał status multiplatynowej płyty. Keith Richards mówi: – „Foreign Tongues” jest w pewnym sensie naturalną kontynuacją „Hackney Diamonds”. Wspaniale było znów pracować w Londynie i czerpać z jego wyjątkowej atmosfery. To był miesiąc niezwykle skoncentrowanej pracy. Dla mnie najważniejsza jest radość z grania. Czuję się szczęściarzem, że wciąż mogę to robić.

Oprócz dwunastu premierowych kompozycji na płycie znalazł się cover utworu Amy Winehouse „You Know I’m No Good” oraz interpretacja klasyka Chucka Berry’ego „Beautiful Delilah”, zamykająca album. W nagraniach udział wzięli m.in. Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood i Chad Smith.

W jednym z utworów – „Hit Me In The Head” – pojawia się także Charlie Watts, którego partia pochodzi z jednej z jego ostatnich sesji. Producentem albumu jest ponownie Andrew Watt.

Tracklista:

1. „Rough and Twisted”

2. „In the Stars”

3. „Jealous Lover”

4. „Mr. Charm”

5. „Divine Intervention”

6. „Ringing Hollow”

7. „Never Wanna Lose You”

8. „Hit Me In The Head”

9. „You Know I’m No Good”

10. „Some Of Us”

11. „Covered In You”

12. „Side Effects”

13. „Back In Your Life”

14. „Beautiful Delilah”

(kk)