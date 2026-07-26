Nowości muzyczne #31/2026

26 lipca, 2026

Końcówka lipca przynosi powroty, które trudno zignorować. Tricky przypomina, dlaczego od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci brytyjskiej alternatywy, a Scott Holiday z Rival Sons po raz pierwszy wychodzi z cienia swojego macierzystego zespołu, rozpoczynając solową przygodę jako HOL1D4Y. Do tego Chelsea Wolfe zapowiada nowy album i koncert w Polsce, a Bajzel odsłania pierwszy singiel z pożegnalnego wydawnictwa.

Chelsea Wolfe – Cold

Gotycka księżniczka od lat uchodzi za jedną z najciekawszych artystek sceny dark-folkowej i konsekwentnie rozwija swój styl, balansujący pomiędzy eterycznością jej wokalu oraz mrokiem i ciężkością jej muzyki.

Chelsea Wolfe oficjalnie zapowiedziała premierę swojego dziewiątego albumu studyjnego. Nowe wydawnictwo, zatytułowane The Dark, ukaże się już 21 sierpnia 2026 roku. Teledysk inspirowany seansem spirytystycznym wyreżyserowała Magdalena Wosińska.

Nad albumem Wolfe pracowała z producentką Jennifer Decilveo oraz wieloletnim współpracownikiem Benem Chisholmem, a w nagraniach pojawili się m.in. Robin Finck (Nine Inch Nails), Troy Van Leeuwen (Queens of the Stone Age) i Stella Mozgawa (Warpaint). The Dark ma być efektem osobistej przemiany artystki — opowieścią o konfrontacji z lękiem, przemijaniem i własnymi demonami, utrzymaną w jej niepodrabialnym, mrocznym stylu.

W ramach jesiennej trasy koncertowej artystka wystąpi 3 grudnia w warszawskiej Progresji!

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Bajzel – Anszuła (feat. Ania Grąbczewska)

Bajzel, czyli Piotr Piasecki, to muzyk określający się jako człowiek orkiestra. To oddaje naturę jego pracy twórczej: sam pisze teksty, komponuje muzykę oraz śpiewa, tworząc przy pomocy zapętlania sampli perkusyjnych, gitar i wokali idiosynkratyczny indie rock.

Bajzel jest ważną częścią zachodniopomorskiej sceny alternatywnej: z Jackiem „Budyniem” Szymkiewiczem współtworzył duet Babu Król, był też częścią ostatniego składu Pogodno i kultowego eksperymentalnego hip-hopowego składu Napszykłat, z którym grał na basie.

„Anszuła” to pierwszy singiel zapowiadający ostatni album Mi styka. Gościnnie wystąpiła zjawiskowa Ania Grąbczewska z zespołu Szklane Oczy.

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HOL1D4Y – Veridream

Scott Holiday, gitarzysta znany z zespołu Rival Sons, prezentuje pierwszy singiel swojego solowego projektu HOL1D4Y. Utwór „Veridream” zapowiada album Topology, którego premiera została zaplanowana na 25 września. Kompozycja łączy przesterowane brzmienie gitar z analogowymi syntezatorami i psychodeliczną atmosferą, tworząc hipnotyczną opowieść o poszukiwaniu własnej tożsamości i przekraczaniu wewnętrznych ograniczeń.

Projekt HOL1D4Y narodził się z prostego eksperymentu – codziennego zapisywania nowych muzycznych szkiców bez narzuconego celu czy formy. Początkowo materiał miał być wyłącznie instrumentalny, jednak wszystko zmienił poważny wypadek rowerowy Holidaya. W trakcie rekonwalescencji muzyk zaczął słyszeć w swoich kompozycjach historie, które postanowił opowiedzieć własnym głosem, po raz pierwszy stając w roli głównego wokalisty.

Na albumie Topology usłyszymy również Michaela Mileya, perkusistę Rival Sons, oraz klawiszowca Jessego Nasona, którego partie na syntezatorach Moog, Mellotron, Oberheim i Prophet nadały nagraniom wyjątkową głębię.

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Płyta tygodnia: Tricky – Different When It’s Silent

Legenda trip-hopu powraca z pierwszym od sześciu lat albumem firmowanym wyłącznie swoim nazwiskiem. Choć w ostatnich latach były członek Massive Attack nie próżnował, współtworząc różne projekty i nagrywając pod innymi aliasami, „Different When It’s Silent” jest jego pełnoprawnym powrotem do autorskiego brzmienia.

Album powstawał w cieniu osobistej tragedii: w 2019 roku Tricky stracił córkę, co – jak sam przyznaje – zmieniło jego relację z twórczością i światem zewnętrznym. Poprzedni „Fall to Pieces” był zapisem rozpaczy, a „Different When It’s Silent” staje się kolejnym etapem tej emocjonalnej podróży – bardziej wyciszonym, skupionym na detalach, zbudowanym z krótkich, sugestywnych kompozycji, które brzmią jak fragmenty nocnych rozmów i niepokojących snów.

Centralną rolę na płycie odgrywa wokal Mitcha Sandersa, którego soulowy falset przewija się przez większość utworów, nadając albumowi intymny, niepokojący charakter. Wśród gości pojawiają się także Run Red Rambo, Radana oraz nasza rodaczka Marta Złakowska – ta ostatnia w finałowym „Out of Place”, gdzie jej powściągliwy śpiew kontrastuje z niemal punkową ekspresją Tricky’ego, tworząc mocne, emocjonalne domknięcie całości.

Tracklista:

1. Still See Me There (feat. Mitch Sanders)

2. I’m Yours (feat. Mitch Sanders)

3. Be Still In The Pain (feat. Mitch Sanders, Run Red Rambo)

4. I Tried (feat. Mitch Sanders)

5. So Cold (feat. Mitch Sanders)

6. Paris Maybe (feat. Mitch Sanders)

7. Cannon Fodder (feat. Mitch Sanders)

8. Because I Don’t Know (feat. Mitch Sanders)

9. Marinade (feat. Mitch Sanders)

10. Radana (feat. Mitch Sanders, Radana)

11. Piano (feat. Mitch Sanders)

12. Frontier Town

13. Hengrove Blues (feat. Mitch Sanders)

14. Out of Place (feat. Marta)

(kk)