44. Dni Choroszczy z Jarmarkiem Dominikańskim. Przed nami cztery dni pełne atrakcji!

27 lipca, 2026

źródło: M0GCKiS w Choroszczy źródło: M0GCKiS w Choroszczy

Koniec lipca i początek sierpnia w Choroszczy upłyną pod znakiem wielkiego świętowania, ponieważ od 30 lipca do 2 sierpnia zaplanowano 44. Dni Choroszczy, które tradycyjnie połączone będą z tętniącym życiem Jarmarkiem Dominikańskim. Organizatorzy przygotowali bogaty program dla całych rodzin, a wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny!

W tym roku na mieszkańców oraz gości z całego regionu czeka wyjątkowo różnorodny zestaw atrakcji. W programie znajdą się m.in. zawody sportowe, wystawy sztuki, seanse filmowe z udziałem znanych aktorów, a także widowiskowy pokaz husarski i zmagania siłaczy w ramach Strongman Europe Cup.

Niedzielny finał przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy skupi się przede wszystkim wokół Jarmarku Dominikańskiego, na którym będzie można znaleźć stoiska z rękodziełem i regionalnym jedzeniem. Zwieńczeniem imprezy będą koncerty na żywo – na scenie wystąpią m.in. Daria Marx oraz gwiazda wieczoru, zespół Łzy.

Kiedy i gdzie? 30 lipca – 2 sierpnia | Choroszcz

Wstęp: Bezpłatny na wszystkie wydarzenia

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(EF)