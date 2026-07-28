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28 lipca, 2026

Podlaska KAS przejęła kontrabandę wartą 125 tys. zł. Papierosy były ukryte w podwójnej podłodze auta

źródło: Podlaska KAS
Blisko 6300 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Budziska. Nielegalny towar był ukryty w specjalnie przerobionej podwójnej podłodze samochodu, którym podróżował 44-letni obywatel Białorusi.

 

Do zatrzymania doszło na trasie S61, w pobliżu polsko-litewskiej granicy. Funkcjonariusze poddali opla kontroli i prześwietlili go skanerem RTG. Badanie wykazało obecność skrytki, w której znajdowała się kontrabanda.

Łącznie zabezpieczono niemal 6300 paczek papierosów o szacunkowej wartości około 125 tys. zł.

Wobec kierowcy wszczęto postępowanie karne skarbowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli zarówno nielegalny towar, jak i samochód przystosowany do przemytu. Teraz 44-letni obywatel Białorusi odpowie przed sądem.

(pc)

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