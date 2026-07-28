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28 lipca, 2026

W Białymstoku odbyły się 102. PZLA Mistrzostwa Polski Seniorów

102-pzla-mistrzostwa-polski-seniorow fot. Kamil Piłaszewicz
W dniach 24–26 lipca na stadionie im. Wojciecha Nowickiego w Białymstoku odbyły się 102. PZLA Mistrzostwa Polski Seniorów. Reprezentanci podlaskich klubów zdobyli 10 medali: 5 złotych, 1 srebrny i 4 brązowe, dzięki czemu drużyna województwa podlaskiego została sklasyfikowana na 4. miejscu w klasyfikacji zespołów województw.

Największe zainteresowanie – także medialne – wzbudziły występy Ewy Swobody, Natalii Bukowieckiej i Wojciecha Nowickiego. Każdy z tych reprezentantów KS Podlasia Białystok zdobył medal. Emocji nie zabrakło też w konkursie rzutu oszczepem kobiet, który wygrała Maria Andrejczyk z LUKS Hańcza Suwałki, wyprzedzając m.in. absolwentkę Politechniki Białostockiej – Gabrielę Andrukonis.

Podsumowanie 102. PZLA mistrzostw Polski przygotowaliśmy w formie relacji dźwiękowej. O wydarzeniu rozmawialiśmy z Gabrielą Andrukonis, Marią Andrejczyk – oszczepniczkami, Wojciechem Nowickim – młociarzem i Natalią Bukowiecką – multimedalistką olimpijską, specjalizującą się w biegu na 400 metrów.

(kp)

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