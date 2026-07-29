Andrzej Poczobut chce zamieszkać w Białymstoku. Złożył wniosek o mieszkanie z zasobów KTBS

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wyraził nadzieję, że nowy mieszkaniec wprowadzi się do miasta jeszcze w drugiej połowie sierpnia.

– Liczę na to, że już w drugiej połowie sierpnia Andrzej Poczobut będzie mieszkał w Białymstoku, który stanie się drugim domem dla tego wyjątkowego człowieka. Cieszę się też, że nasze miasto zyska nowego, tak wybitnego obywatela – podkreślił prezydent.

Andrzej Poczobut jest dziennikarzem i działaczem społecznym, od lat zaangażowanym w działalność na rzecz praw człowieka i demokracji na Białorusi. Za sprzeciw wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki spędził ponad pięć lat w białoruskich więzieniach jako więzień sumienia. W czasie jego uwięzienia w Białymstoku wielokrotnie organizowano demonstracje i akcje solidarności domagające się jego uwolnienia.

W 2026 roku otrzymał z rąk wojewody podlaskiego Kartę Polaka. Od wielu lat współpracuje również z Miastem Białystok oraz białostockim oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, angażując się w działania na rzecz Polaków mieszkających na Białorusi oraz mniejszości białoruskiej w regionie.

(pc)