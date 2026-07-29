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Andrzej Poczobut chce zamieszkać w Białymstoku. Złożył wniosek o mieszkanie z zasobów KTBS
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29 lipca, 2026
Andrzej Poczobut chce zamieszkać w Białymstoku. Złożył wniosek o mieszkanie z zasobów KTBS
żródło: Dawid Gromadzki/UM Białystok
Andrzej Poczobut, białorusko-polski działacz polityczny i dziennikarz, złożył wniosek o wynajęcie mieszkania z zasobów Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Białymstoku. Dokument trafi teraz do Komisji Mieszkaniowej i przejdzie standardową procedurę. Ze względu na szczególne zasługi Poczobuta dla miasta proces ma przebiegać w przyspieszonym trybie.
Posłuchaj relacji:
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski wyraził nadzieję, że nowy mieszkaniec wprowadzi się do miasta jeszcze w drugiej połowie sierpnia.
– Liczę na to, że już w drugiej połowie sierpnia Andrzej Poczobut będzie mieszkał w Białymstoku, który stanie się drugim domem dla tego wyjątkowego człowieka. Cieszę się też, że nasze miasto zyska nowego, tak wybitnego obywatela – podkreślił prezydent.
Andrzej Poczobut jest dziennikarzem i działaczem społecznym, od lat zaangażowanym w działalność na rzecz praw człowieka i demokracji na Białorusi. Za sprzeciw wobec reżimu Alaksandra Łukaszenki spędził ponad pięć lat w białoruskich więzieniach jako więzień sumienia. W czasie jego uwięzienia w Białymstoku wielokrotnie organizowano demonstracje i akcje solidarności domagające się jego uwolnienia.
W 2026 roku otrzymał z rąk wojewody podlaskiego Kartę Polaka. Od wielu lat współpracuje również z Miastem Białystok oraz białostockim oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, angażując się w działania na rzecz Polaków mieszkających na Białorusi oraz mniejszości białoruskiej w regionie.
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