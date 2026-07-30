Politechnika Białostocka zamknęła rekrutację. 2279 nowych studentów od października rozpocznie naukę. Posłuchaj rozmowy z prof. Jackiem Żmojdą

30 lipca, 2026

prof. Jacek Żmojda fot. Paweł Cybulski prof. Jacek Żmojda fot. Paweł Cybulski

Politechnika Białostocka zakończyła rekrutację na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2026/2027. Od października naukę na największej uczelni technicznej w północno-wschodniej Polsce rozpocznie 2279 nowych studentów, w tym 2109 osób na studiach pierwszego stopnia oraz 170 na studiach magisterskich.

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszył się nowy kierunek cyberbezpieczeństwo, na którym o jedno miejsce ubiegało się niemal dziewięć osób. W czołówce znalazły się także: zarządzanie finansami i rachunkowość, Data Science, zarządzanie projektami, elektrotechnika oraz inżynieria biomedyczna. Najwięcej zgłoszeń odnotowano natomiast na kierunku budownictwo, gdzie zarejestrowało się aż 598 kandydatów.

Jak podkreśla dr hab. inż. Jacek Mariusz Żmojda, prof. PB, prorektor ds. studenckich, tegoroczna rekrutacja potwierdziła rosnące zainteresowanie ofertą uczelni.

– Obserwujemy większe zainteresowanie studiami. Ponad 3400 kandydatów wybrało Politechnikę Białostocką jako swoją uczelnię, a w systemie odnotowaliśmy ponad 6400 zgłoszeń na kierunki studiów. To pokazuje, że wielu kandydatów świadomie rozważało kilka ścieżek kształcenia w naszej uczelni – mówi prof. Jacek Żmojda.

Prorektor zwraca uwagę, że sukces rekrutacji to również efekt dostosowywania oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy. Politechnika rozwija współpracę z przedsiębiorstwami, organizuje wizyty studyjne, targi pracy oraz programy stypendiów fundowanych przez firmy, dzięki którym studenci już podczas nauki zdobywają doświadczenie i często zapewniają sobie zatrudnienie po ukończeniu studiów.

Coraz większą grupę kandydatów stanowią również osoby spoza województwa podlaskiego. Do Białegostoku przyjeżdżają maturzyści m.in. z Mazowsza, Lubelszczyzny czy zachodniej Polski, doceniając zarówno poziom kształcenia, jak i niższe koszty życia w porównaniu z największymi ośrodkami akademickimi.

Uczelnia przygotowała także program wsparcia dla osób rozpoczynających studia. Pierwszoklasiści wezmą udział w spotkaniach organizacyjnych prowadzonych przez samorząd studencki i pracowników uczelni. Dowiedzą się m.in., jak funkcjonuje kampus, gdzie załatwić najważniejsze sprawy administracyjne oraz z jakich form wsparcia mogą korzystać.

Dla kandydatów, którzy nie zdążyli wziąć udziału w pierwszym naborze, Politechnika Białostocka uruchomi 17 sierpnia rekrutację uzupełniającą na wybrane kierunki studiów stacjonarnych oraz nabór na studia niestacjonarne.

🎧 Posłuchaj całej rozmowy z prof. Jackiem Żmojdą, prorektorem ds. studenckich Politechniki Białostockiej:

(pc)