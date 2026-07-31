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Zbuduj własną rakietę w Białymstoku. Wakacyjne warsztaty w Parku Naukowo-Technologicznym
Wiadomości
31 lipca, 2026
Zbuduj własną rakietę w Białymstoku. Wakacyjne warsztaty w Parku Naukowo-Technologicznym
Krzysztof Słoma
fot. Paweł Cybulski
Rakiety nie muszą kojarzyć się wyłącznie z NASA i misjami kosmicznymi. W Białymstoku każdy może spróbować swoich sił w modelarstwie rakietowym podczas letnich warsztatów organizowanych przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Rakietowym.
O warsztatach rozmawialiśmy z Krzysztofem Słomą z Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Posłuchaj:
To propozycja dla dzieci, młodzieży i rodziców, którzy chcą wspólnie spędzić czas, zdobyć nowe umiejętności i przekonać się, że fizyka oraz inżynieria mogą być fascynującą przygodą.
Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie budują model rakiety – od przygotowania korpusu i stateczników, przez montaż spadochronu, aż po instalację silnika. Nad każdym etapem czuwają doświadczeni instruktorzy z Polskiego Towarzystwa Rakietowego.
Największą atrakcją warsztatów jest oczywiście finałowy start własnoręcznie zbudowanej rakiety. To praktyczna lekcja fizyki i aerodynamiki, która pozwala zobaczyć, jak wiedza zdobyta podczas budowy przekłada się na rzeczywisty lot.
Organizatorzy podkreślają, że udział w zajęciach nie wymaga wcześniejszego doświadczenia technicznego. Warsztaty są przygotowane zarówno dla początkujących, jak i osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z modelarstwem rakietowym. W przypadku bardziej zaawansowanych modeli mile widziana jest pomoc rodziców.
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