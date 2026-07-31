Zbuduj własną rakietę w Białymstoku. Wakacyjne warsztaty w Parku Naukowo-Technologicznym

O warsztatach rozmawialiśmy z Krzysztofem Słomą z Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Posłuchaj:

To propozycja dla dzieci, młodzieży i rodziców, którzy chcą wspólnie spędzić czas, zdobyć nowe umiejętności i przekonać się, że fizyka oraz inżynieria mogą być fascynującą przygodą.

Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie budują model rakiety – od przygotowania korpusu i stateczników, przez montaż spadochronu, aż po instalację silnika. Nad każdym etapem czuwają doświadczeni instruktorzy z Polskiego Towarzystwa Rakietowego.

Największą atrakcją warsztatów jest oczywiście finałowy start własnoręcznie zbudowanej rakiety. To praktyczna lekcja fizyki i aerodynamiki, która pozwala zobaczyć, jak wiedza zdobyta podczas budowy przekłada się na rzeczywisty lot.

Organizatorzy podkreślają, że udział w zajęciach nie wymaga wcześniejszego doświadczenia technicznego. Warsztaty są przygotowane zarówno dla początkujących, jak i osób, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z modelarstwem rakietowym. W przypadku bardziej zaawansowanych modeli mile widziana jest pomoc rodziców.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

(pc)