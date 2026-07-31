Home Wiadomości Konferencja prasowa przed meczem Jagiellonii Białystok z Motorem Lublin. Posłuchaj relacji

Wiadomości

31 lipca, 2026

Konferencja prasowa przed meczem Jagiellonii Białystok z Motorem Lublin. Posłuchaj relacji

adrian-siemieniec-konferencja-prasowa-jagiellonia-bialystok-sławomir-abramowicz fot. Kamil Piłaszewicz
Przed wyjazdowym spotkaniem z Motorem Lublin odbyła się konferencja prasowa Jagiellonii Białystok. Udział w niej wzięli Sławomir Abramowicz – bramkarz 1. drużyny oraz Adrian Siemieniec – trener.

W 1. kolejce drużyna ze stolicy Podlasia pokonała Koronę Kielce wynikiem 1:0. Dzięki temu Sławomir Abramowicz kolejny raz nie stracił bramki, do czego odniósł się w jednej z 1. wypowiedzi. Z kolei najbliżsi przeciwnicy „Jagi” zremisowali na wyjeździe z Widzewem Łódź (2:2). Te zespoły zmierzą się ze sobą 2. raz w 2026 roku. Pierwszy miał miejsce 7 lutego w Białymstoku i wtedy zwyciężyli gospodarze (4:1).

Posłuchaj naszej relacji:

(kp)

Najnowsze wiadomości
VII Truck Show Podlasie w Bia ... więcej
Zbuduj własną rakietę w Bia ... więcej
adrian-siemieniec-konferencja-prasowa-jagiellonia-bialystok-sławomir-abramowicz
Konferencja prasowa przed mecz ... więcej
Nowoczesny system alarmowania ... więcej
Politechnika Białostocka zamk ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.