Konferencja prasowa przed meczem Jagiellonii Białystok z Motorem Lublin. Posłuchaj relacji

31 lipca, 2026

fot. Kamil Piłaszewicz fot. Kamil Piłaszewicz

Przed wyjazdowym spotkaniem z Motorem Lublin odbyła się konferencja prasowa Jagiellonii Białystok. Udział w niej wzięli Sławomir Abramowicz – bramkarz 1. drużyny oraz Adrian Siemieniec – trener.

W 1. kolejce drużyna ze stolicy Podlasia pokonała Koronę Kielce wynikiem 1:0. Dzięki temu Sławomir Abramowicz kolejny raz nie stracił bramki, do czego odniósł się w jednej z 1. wypowiedzi. Z kolei najbliżsi przeciwnicy „Jagi” zremisowali na wyjeździe z Widzewem Łódź (2:2). Te zespoły zmierzą się ze sobą 2. raz w 2026 roku. Pierwszy miał miejsce 7 lutego w Białymstoku i wtedy zwyciężyli gospodarze (4:1).

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(kp)