Ostatni moment na zapisy na ZerUwkę. Przyszli studenci mają czas tylko do czwartku

4 sierpnia, 2026

źródło: Fundacja Inicjatyw Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku źródło: Fundacja Inicjatyw Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku

To ostatni moment, aby zapisać się na ZerUwkę – wyjazd integracyjno-adaptacyjny dla przyszłych studentów białostockich uczelni. Zapisy trwają tylko do czwartku. Uczestnicy spotkają się pod koniec sierpnia na Mazurach, gdzie wspólnie przygotują się do rozpoczęcia akademickiej przygody.

ZerUwka to propozycja dla osób, które w październiku rozpoczną studia w Białymstoku i chcą jeszcze przed pierwszym wykładem poznać swoich przyszłych kolegów, zdobyć praktyczną wiedzę oraz bez stresu wejść w świat akademicki.

Tegoroczny wyjazd odbędzie się w dniach 30 sierpnia – 4 września 2026 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Ostrów Pieckowski na Mazurach. Na uczestników czeka sześć dni integracji, warsztatów, aktywności zespołowych i wydarzeń tematycznych.

– ZerUwka od lat pomaga przyszłym studentom rozpocząć nowy etap życia z większą pewnością siebie i grupą znajomych u boku. To okazja, żeby jeszcze przed rozpoczęciem zajęć stworzyć pierwsze studenckie relacje – podkreśla koordynatorka imprezy Julka Kamińska.

Program wyjazdu obejmuje m.in.:

warsztaty dotyczące praw studenta, zdrowia psychicznego i kompetencji miękkich,

gry i zadania integracyjne rozwijające współpracę,

aktywności pomagające odnaleźć się w nowym środowisku,

spotkania i wydarzenia budujące relacje między przyszłymi studentami.

W cenie uczestnictwa (690 zł) znajdują się:

zakwaterowanie w domkach,

pełne wyżywienie,

transport autokarowy z Białegostoku i z powrotem,

ubezpieczenie NNW,

wszystkie materiały i atrakcje przygotowane w ramach programu.

ZerUwka jest otwarta dla przyszłych studentów wszystkich białostockich uczelni. Organizatorzy zachęcają, aby nie odkładać decyzji na później, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisy prowadzone są tylko do czwartku za pośrednictwem strony:

https://fia.uwb.edu.pl/zeruwka

(pc)