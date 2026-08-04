Home
Wiadomości
Podlaskie stawia na nowoczesną kolej. Powstaną pierwsze hybrydowe pociągi dla regionu
Wiadomości
4 sierpnia, 2026
Podlaskie stawia na nowoczesną kolej. Powstaną pierwsze hybrydowe pociągi dla regionu
fot. Ewelina Franciszkowicz
Województwo Podlaskie podpisało umowę na zakup dwóch pierwszych w historii regionu hybrydowych zespołów trakcyjnych. Nowoczesne pociągi dostarczy firma NEWAG S.A., a ich wartość wynosi blisko 118 mln zł. Inwestycja ma zwiększyć dostępność połączeń kolejowych i usprawnić transport regionalny.
Umowę podpisali marszałek województwa Łukasz Prokorym oraz wicemarszałek Marek Malinowski. W wydarzeniu uczestniczyli również wicemarszałek Wiesława Burnos i członek zarządu województwa Jacek Piorunek.
– To historyczny dzień dla województwa. Podpisujemy umowę z firmą NEWAG S.A. na pierwsze w historii naszego regionu hybrydowe zespoły trakcyjne – podkreślił marszałek Łukasz Prokorym.
Zakup dwóch pojazdów będzie kosztował niemal 118 mln zł. Inwestycja otrzymała 80 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027, a pozostałe środki pochodzą z budżetu województwa.
Nowe składy mają zostać dostarczone w 2029 roku. Pierwszy pojazd trafi do regionu w ciągu 36 miesięcy od podpisania umowy, a drugi miesiąc później. Kontrakt przewiduje również możliwość zakupu kolejnych czterech pociągów.
Hybrydowe zespoły trakcyjne będą mogły kursować zarówno po liniach zelektryfikowanych, jak i tych pozbawionych sieci trakcyjnej. Dzięki temu samorząd będzie mógł elastyczniej planować regionalne połączenia kolejowe i poprawić dostępność transportu dla mieszkańców całego województwa.
Obecnie samorząd województwa dysponuje sześcioma elektrycznymi i jedenastoma spalinowymi zespołami trakcyjnymi. Zakup hybryd to kolejny etap unowocześniania podlaskiego taboru kolejowego.
×
W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.