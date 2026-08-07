Home Wiadomości Na kampusie PB po raz trzeci odbędzie się „Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal”. Posłuchaj rozmowy z „Vnorovskim”

Wiadomości

7 sierpnia, 2026

Na kampusie PB po raz trzeci odbędzie się „Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal”. Posłuchaj rozmowy z „Vnorovskim”

kacper-vnorovski-wnorowski-festiwal-podlaskie-dla-ciebie-2026 Zofia Wnorowska
W dniach 4. i 5. września na kampusie Politechniki Białostockiej odbędzie się 3. edycja „Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal”. Drugiego dnia wydarzenia na scenie wystąpi m.in. Kacper „Vnorovski” Wnorowski, który był gościem Radia Akadera.

Raper, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny wystąpi tego samego wieczoru, co PRO8L3M, Nita, Kuqe2115, Bletka, AVI oraz Bedoes2115.

Występ na 3. edycji „Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal” jest okazją, by porozmawiać o dotychczasowej karierze, najnowszym singlu „Oszaleję”, premierowym albumie „Ostatni zakręt przed domem” oraz wrześniowym występie na kampusie PB.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

(kp)

Najnowsze wiadomości
2025-08-21-fiesta-balonowa-fot-Dariusz-Piekut-PB
Balony ponownie wystartują z ... więcej
kacper-vnorovski-wnorowski-festiwal-podlaskie-dla-ciebie-2026
Na kampusie PB po raz trzeci o ... więcej
Jagiellonia ograła Rangersów ... więcej
Jagiellonia zagra o Ligę Euro ... więcej
Johnny Uraner
Planszówki, gry XXL i malowan ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.