Na kampusie PB po raz trzeci odbędzie się „Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal”. Posłuchaj rozmowy z „Vnorovskim”

7 sierpnia, 2026

Zofia Wnorowska Zofia Wnorowska

W dniach 4. i 5. września na kampusie Politechniki Białostockiej odbędzie się 3. edycja „Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal”. Drugiego dnia wydarzenia na scenie wystąpi m.in. Kacper „Vnorovski” Wnorowski, który był gościem Radia Akadera.

Raper, wokalista, autor tekstów i producent muzyczny wystąpi tego samego wieczoru, co PRO8L3M, Nita, Kuqe2115, Bletka, AVI oraz Bedoes2115.

Występ na 3. edycji „Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal” jest okazją, by porozmawiać o dotychczasowej karierze, najnowszym singlu „Oszaleję”, premierowym albumie „Ostatni zakręt przed domem” oraz wrześniowym występie na kampusie PB.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

(kp)