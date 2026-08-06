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6 sierpnia, 2026

Jagiellonia zagra o Ligę Europy. Przed mistrzami Polski starcie z Rangers FC

źródło: Jagiellonia
To jeden z najważniejszych meczów tego lata dla Jagiellonii Białystok. Żółto-Czerwoni rozpoczynają walkę o awans do fazy play-off eliminacji Ligi Europy. Ich rywalem w trzeciej rundzie będzie szkocki Rangers FC.

 

Choć klub z Glasgow należy do najbardziej rozpoznawalnych marek europejskiego futbolu, ostatnie miesiące nie należą do udanych. Rangers zakończyli poprzedni sezon dopiero na trzecim miejscu w szkockiej lidze, a nowe rozgrywki rozpoczęli od wyjazdowego remisu 1:1 z Dundee United. Wynik spotkał się z ostrą krytyką kibiców i ekspertów, którzy zwracali uwagę na brak jakości i zaangażowania w grze zespołu.

Jagiellonia przystępuje do rywalizacji w znacznie lepszych nastrojach. Białostoczanie wygrali dwa pierwsze mecze PKO BP Ekstraklasy i są współliderem tabeli. Dobra forma oraz atut własnego boiska mogą okazać się ważnymi argumentami w starciu z renomowanym rywalem.

Czy Jagiellonia wykorzysta problemy szkockiego zespołu i zrobi pierwszy krok w stronę awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy? Odpowiedź poznamy już dziś wieczorem.

Początek meczu Jagiellonia Białystok – Rangers FC dzisiaj (6 sierpnia) o godz. 18:00.

(pc)

 

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