Jagiellonia ograła Rangersów. Świetna zaliczka przed rewanżem w Glasgow

7 sierpnia, 2026

źródło: Jagiellonia źródło: Jagiellonia

Piłkarze Jagielloni Białystok zrobili pierwszy krok w kierunku awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy. W czwartkowy wieczór przy Słonecznej mistrzowie Podlasia pokonali szkocki Rangers FC 2:1 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji.

Spotkanie rozpoczęło się od zimnego prysznica dla gospodarzy. Już w 4. minucie po pechowej interwencji Guilherme Montoii Rangersi objęli prowadzenie. Jagiellonia szybko jednak odpowiedziała. Bohaterem został Kajetan Szmyt, który najpierw doprowadził do wyrównania, a osiem minut później wykorzystał dobitkę po obronionym strzale i ustalił wynik spotkania na 2:1.

Po przerwie żółto-czerwoni kontrolowali przebieg meczu i utrzymali jednobramkową zaliczkę. Dzięki zwycięstwu podopieczni Adriana Siemieńca są bliżej awansu, choć o losach dwumeczu zdecyduje rewanż, który odbędzie się za tydzień na stadionie Ibrox w Glasgow.

Awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy pozostaje sprawą otwartą, ale zwycięstwo nad jednym z najbardziej utytułowanych klubów Szkocji to kolejny mocny sygnał, że Jagiellonia potrafi skutecznie rywalizować na europejskiej arenie.

(pc)