Home Wiadomości Jagiellonia ograła Rangersów. Świetna zaliczka przed rewanżem w Glasgow

Wiadomości

7 sierpnia, 2026

Jagiellonia ograła Rangersów. Świetna zaliczka przed rewanżem w Glasgow

źródło: Jagiellonia
Piłkarze Jagielloni Białystok zrobili pierwszy krok w kierunku awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy. W czwartkowy wieczór przy Słonecznej mistrzowie Podlasia pokonali szkocki Rangers FC 2:1 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji. 

 

Spotkanie rozpoczęło się od zimnego prysznica dla gospodarzy. Już w 4. minucie po pechowej interwencji Guilherme Montoii Rangersi objęli prowadzenie. Jagiellonia szybko jednak odpowiedziała. Bohaterem został Kajetan Szmyt, który najpierw doprowadził do wyrównania, a osiem minut później wykorzystał dobitkę po obronionym strzale i ustalił wynik spotkania na 2:1. 

Po przerwie żółto-czerwoni kontrolowali przebieg meczu i utrzymali jednobramkową zaliczkę. Dzięki zwycięstwu podopieczni Adriana Siemieńca są bliżej awansu, choć o losach dwumeczu zdecyduje rewanż, który odbędzie się za tydzień na stadionie Ibrox w Glasgow. 

Awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy pozostaje sprawą otwartą, ale zwycięstwo nad jednym z najbardziej utytułowanych klubów Szkocji to kolejny mocny sygnał, że Jagiellonia potrafi skutecznie rywalizować na europejskiej arenie. 

(pc)

Najnowsze wiadomości
2025-08-21-fiesta-balonowa-fot-Dariusz-Piekut-PB
Balony ponownie wystartują z ... więcej
kacper-vnorovski-wnorowski-festiwal-podlaskie-dla-ciebie-2026
Na kampusie PB po raz trzeci o ... więcej
Jagiellonia ograła Rangersów ... więcej
Jagiellonia zagra o Ligę Euro ... więcej
Johnny Uraner
Planszówki, gry XXL i malowan ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.