Nowości muzyczne #33/2026

9 sierpnia, 2026

W tym tygodniu sporo gitarowego grania, ale w bardzo różnych odsłonach. Fertile Hump łączą bluesową surowość z punkową energią w singlu „Song For The Queen”, shoegazowe DIIV wracają z nowym numerem „The Fountain”, a The Skints bujają nas w utworze „Home”. Płytą tygodnia zostaje album BLUES NOW – wspólne dzieło legendarnego Charliego Musselwhite’a i dobrze znanego białostockiej publiczności zespołu GA-20.

The Skints – Home

The Skints, od lat uznawani za jeden z najbardziej energetycznych i charyzmatycznych zespołów koncertowych swojej generacji, powracają z nowym singlem „Home” – pierwszą zapowiedzią nadchodzącego albumu SOUR TOOTH.

Czteroosobowy zespół, który zaczynał jako nastoletnia ekipa ze wschodniego Londynu, wypracował swoją pozycję dzięki nieustannemu koncertowaniu i konsekwentnemu budowaniu własnej tożsamości na styku ska, punka, reggae, grime’u i hip-hopu. „Home” jest bezpośrednim odbiciem tego doświadczenia. Utwór opowiada o dezorientacji, jaka pojawia się, gdy życie w trasie staje się codziennością, a „dom” zaczyna oznaczać dwie różne przestrzenie jednocześnie. Jak mówi wokalistka i multiinstrumentalistka Marcia Richards, „spędzasz tyle czasu w drodze, że to właśnie ona staje się twoją normą — i wtedy zaczynasz czuć się rozdarty między dwoma miejscami”.

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Fertile Hump – Song For The Queen

Polski zespół zapowiada album „Jazzpunk Superheroes”, który ukaże się 11 września nakładem Piranha Music. To siedem nowych bluesowo-punkowych kompozycji, a jedna z nich – „Song for the Queen” – jest już dostępna do odsłuchu.

Na koncie setki koncertów, w tym na festiwalach Summer Dying Loud i Róbmy Swoje, a także trasa z Me And That Man. Trio w składzie Magda Kramer, Tomek Szkiela i Maciek Misiewicz wydało dotychczas trzy płyty – „Dead Heart”, „Kiss Kiss Or Bang Bang”, „The Break Up Club” oraz EP-kę. Maćka na stanowisku perkusisty zastąpił niedawno Michał Zawadzki i to z nim został nagrany czwarty album. W takim zestawieniu Fertile Hump zagra również jesienną trasę koncertową z zespołem Wij.

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DIIV – The Fountain

DIIV to nowojorski zespół, który od ponad dekady porusza się na styku shoegaze’u, alternatywnego rocka i psychodelii. Polscy słuchacze dobrze pamiętają ich występ na OFF Festivalu, gdzie udowodnili, że ich melancholijne, gęste brzmienie najlepiej działa na żywo.

Teraz wracają z nowym singlem „The Fountain”, który otwiera ich nadchodzący album ZIRP! (premiera 30 października). To DIIV w pełnej krasie: niepokojące gitary i charakterystyczny, duszny klimat. W końcówce pojawia się jednak coś nowego — pulsujący, syntetyczny rytm, który dodaje utworowi świeżości i pokazuje, że zespół odważnie poszerza swoje brzmienie.

Nad albumem DIIV pracowali z producentem A. G. Cookiem, znanego m.in. ze współpracy z artystami związanymi z hyperpopem. Ten zamiast „przerabiać” ich muzykę, skupił się na uchwyceniu energii zespołu na żywo. Efektem jest materiał, który zachowuje emocjonalność i atmosferę DIIV, a jednocześnie wprowadza ich w nowe, bardziej współczesne rejony.

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Płyta tygodnia: GA-20 & Charlie Musselwhite – BLUES NOW

Rok temu GA‑20 zagrali na 40. Jesieni z Bluesem, zostawiając po sobie świetne wrażenie – surowe brzmienie, mocne gitary i ogromny szacunek do tradycji bluesa. Teraz wracają z wyjątkowym albumem „BLUES NOW”, nagranym wspólnie z legendą gatunku, Charliem Musselwhite’em, jednym z najbardziej rozpoznawalnych harmonijkarzy na świecie.

Płyta to spotkanie dwóch pokoleń bluesa: młodego, energetycznego tria z Bostonu i muzyka, którego nazwisko od ponad sześciu dekad kojarzy się z autentycznym, chicagowskim brzmieniem. Album jest surowy, bezpośredni i pełen chemii między artystami, których pomimo różnicy wieku łączy zamiłowanie do bluesa granego bez zbędnych ozdobników.

Na BLUES NOW znalazły się zarówno klasyczne kompozycje Willie’ego Dixona, Elmore’a Jamesa czy Otisa Spanna, jak i utwory Musselwhite’a. Album przypomina, że blues wciąż żyje – nie jako muzealny eksponat, lecz jako muzyka, która potrafi być aktualna, emocjonalna i po prostu świetnie się jej słucha.

Tracklista:

1. Crazy Love

2. I Can’t Hold Out

3. I’ll Change My Style

4. Big Stars Falling

5. Universal Rock

6. The Blues Never Die

7. Strange Land

8. Stroll Out West

9. Short Dress Woman

10. Cristo Redentor

(kk)