Licealistka z własnym biznesem i indeksem na Politechnikę. Posłuchaj rozmowy z Michaliną Charubin

Dobry pomysł na biznes może otworzyć drzwi do przyszłej kariery jeszcze przed maturą. Przekonała się o tym Michalina Charubin, licealistka prowadząca własną markę cukierniczą i laureatka konkursu „Biznes za milion” organizowanego przez Politechnikę Białostocką.
W konkursie przedstawiła biznesplan swojej przyszłej pracowni cukierniczej. W nagrodę zdobyła indeks na studia na Politechnice Białostockiej. Jak sama przyznaje, konkurs dał jej jednak znacznie więcej – przede wszystkim utwierdził ją w przekonaniu, że właśnie z cukiernictwem chce związać swoją przyszłość.
W rozmowie z Radiem Akadera Michalina opowiada o swojej drodze do własnego biznesu, przygotowaniach do konkursu, wystąpieniu przed jury i planach uruchomienia pracowni. Zdradza też, co jej zdaniem jest najważniejsze podczas prezentowania swojego pomysłu.
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Kolejna edycja konkursu „Biznes za milion” już wkrótce. Jeśli masz pomysł na własny biznes, być może to właśnie dobry moment, żeby go pokazać. Informacje o przyszłym naborze znajdziecie TUTAJ
(pc)