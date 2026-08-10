Licealistka z własnym biznesem i indeksem na Politechnikę. Posłuchaj rozmowy z Michaliną Charubin

10 sierpnia, 2026

Michalina Charubin fot. Paweł Cybulski Michalina Charubin fot. Paweł Cybulski

Dobry pomysł na biznes może otworzyć drzwi do przyszłej kariery jeszcze przed maturą. Przekonała się o tym Michalina Charubin, licealistka prowadząca własną markę cukierniczą i laureatka konkursu „Biznes za milion” organizowanego przez Politechnikę Białostocką.

W konkursie przedstawiła biznesplan swojej przyszłej pracowni cukierniczej. W nagrodę zdobyła indeks na studia na Politechnice Białostockiej. Jak sama przyznaje, konkurs dał jej jednak znacznie więcej – przede wszystkim utwierdził ją w przekonaniu, że właśnie z cukiernictwem chce związać swoją przyszłość.

W rozmowie z Radiem Akadera Michalina opowiada o swojej drodze do własnego biznesu, przygotowaniach do konkursu, wystąpieniu przed jury i planach uruchomienia pracowni. Zdradza też, co jej zdaniem jest najważniejsze podczas prezentowania swojego pomysłu.

Posłuchaj tutaj:

Jeśli chcecie śledzić, jak krok po kroku rozwija się słodka marka Michaliny i jak jej biznesowy pomysł zamienia się w prawdziwą pracownię cukierniczą, możecie zrobić to TUTAJ.

Kolejna edycja konkursu „Biznes za milion” już wkrótce. Jeśli masz pomysł na własny biznes, być może to właśnie dobry moment, żeby go pokazać. Informacje o przyszłym naborze znajdziecie TUTAJ

(pc)