Cienkie lamelki zamiast tradycyjnych leków. Naukowczyni UMB z grantem na badania nad leczeniem kandydozy

11 sierpnia, 2026

Katarzyna Olechno źródło: UMB Katarzyna Olechno źródło: UMB

Dr Katarzyna Olechno z Zakładu Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymała 49,5 tys. zł w konkursie MINIATURA 10 Narodowego Centrum Nauki. W ramach projektu opracuje cienkie, przylegające do błony śluzowej jamy ustnej lamelki z lekiem przeciwgrzybiczym.

Badania potrwają do sierpnia 2027 roku. Ich celem jest stworzenie nowoczesnej postaci leku do miejscowego leczenia kandydozy jamy ustnej, czyli zakażenia wywoływanego przede wszystkim przez grzyby z rodzaju Candida. Problem ten dotyczy szczególnie osób z obniżoną odpornością.

Obecnie stosowane preparaty podawane bezpośrednio do jamy ustnej, takie jak żele, zawiesiny czy płukanki, stosunkowo krótko utrzymują się na błonie śluzowej. Może to ograniczać ich skuteczność. Alternatywą mają być cienkie, biopolimerowe lamelki umieszczane po wewnętrznej stronie policzka.

Do ich przygotowania badaczka wykorzysta genipinę – naturalną substancję pochodzenia roślinnego, która pozwala łączyć i stabilizować struktury polimerowe. Ma ona poprawić wytrzymałość, elastyczność oraz zdolność lamelek do przylegania do błony śluzowej.

W projekcie wykorzystany zostanie lulikonazol, substancja o silnym działaniu przeciwgrzybiczym, stosowana obecnie w preparatach przeznaczonych do leczenia grzybic skóry.

Dzięki właściwościom mukoadhezyjnym lamelki mają przedłużyć kontakt leku z miejscem podania. W przyszłości takie rozwiązanie mogłoby ograniczyć częstotliwość dawkowania, zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych i ułatwić pacjentom stosowanie terapii.

Dr Katarzyna Olechno w swojej pracy naukowej zajmuje się opracowywaniem nowoczesnych doustnych postaci leków, m.in. minitabletek i cienkich filmów polimerowych. Wcześniej badała również preparaty rozpadające się w jamie ustnej, które mogą ułatwiać przyjmowanie leków dzieciom, osobom starszym i pacjentom mającym trudności z połykaniem. Doświadczenie w zakresie nowoczesnych metod wytwarzania lamelek zdobywała podczas stażu naukowego na Uniwersytecie w Lublanie w Słowenii.

(pc)